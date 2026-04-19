首演夫妻默契滿分！莊凱勛狂讚金馬女星　蔡亘晏曝「10年婚感觸」

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師同名著作，自2022年首演以來，每一輪演出都獲得好評完售，2026年4月10日起將於水源劇場加演回歸，這也是《婚內失戀》第三度演出，並以「封箱演出」形式劃下句點，不再加演。

▲舞台劇《婚內失戀》「封箱演出」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

本輪演出包含「經典場」卡司吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑與蔡亘晏（爆花），以及「星光場」卡司柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如參與演出。不同於以往版本，此次封箱場特別打造「香味劇場」，將食物氣味與香氛元素融入演出現場，讓觀眾透過嗅覺與空間氛圍，體驗更立體的感官劇場。

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▲舞台劇《婚內失戀》「封箱演出」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

「經典場」於11日正式開演，首週即創下單場500席全數完售的佳績，觀眾排隊人潮更一度綿延至場外，顯見作品魅力不減。首次加入《婚內失戀》的莊凱勛表示，首演後心情相當開心，能與觀眾近距離分享數月來的排練成果，也真切感受到觀眾回饋的能量，讓原本對演出成果的不安逐漸轉為期待與喜悅。

莊凱勛特別提到，每一場觀眾的專注與投入都讓人印象深刻「我覺得觀眾很有素養」，不過也坦言本次為封箱演出感到相當可惜「這麼好的戲，應該要有機會讓更多人一同觀看並參與。」談及首次參與的整體感受，他形容這次經驗讓自己重新找回表演的初衷，劇場就像演員吸取能量的母體，從台前到幕後的團隊凝聚力與專業度都讓他深受感動，也更加確立未來希望持續回到劇場演出的想法。

▲舞台劇《婚內失戀》「封箱演出」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

此次與張詩盈首度合作飾演夫妻，莊凱勛不吝讚美對方是自己長期敬佩的演員，無論在影像或舞台表現都十分出色，透過此次合作更增添彼此之間的理解與尊重。他表示，兩人同樣身兼演員與父母的身分，在交流中更能產生共鳴，也從對方在多重角色之間的轉換中獲得啟發「她沒有失去自我，反而因為多重身分而更有能量」，讓他相當佩服。

此外，莊凱勛也分享首演時觀眾的即時反應令人驚喜，像是「搶鑽石」橋段引發滿場笑聲，但在情感段落又能迅速沉浸於劇情之中，展現高度投入「我覺得很驚艷，好棒的觀眾群！」

▲舞台劇《婚內失戀》「封箱演出」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

第三度參與《婚內失戀》演出的張詩盈表示，隨著演出經驗累積，自己的心境也有明顯轉變。從第一次參與時的戰戰兢兢，擔心忘詞、害怕觀眾不買單，到第二次因應場地調整表演方式與聲音運用，再到這一回更專注於與對手之間的關係與默契建立「排練後期找到彼此的節奏後，演出時就比較享受、安心在台上了。」談及這次首演後的心情，她笑說沒有特別去區分滿意或遺憾「倒是學長來看戲後給了稱讚，這樣就算沒有失分了吧？」

此次與莊凱勛首度合作飾演夫妻，張詩盈形容加上過往不同版本的搭檔經驗，彷彿同時擁有「三個不同的老公」，需要花時間適應不同演員的節奏與表演方式，也在過程中逐步培養默契。她認為《婚內失戀》的題材貼近生活，透過演出更能體會各種婚姻樣貌，相當有趣。

▲舞台劇《婚內失戀》「封箱演出」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

此外，張詩盈也提到首演時觀眾的投入讓她印象深刻「觀眾很專注在戲的流動，和大家一起共同呼吸的氣場很強烈」，讓她再次感受到劇場獨有的凝聚力與現場魅力。

同樣再度回歸演出的蔡亘晏（爆花）表示，能再次透過《婚內失戀》與觀眾相遇，感到格外珍惜與滿足「沒有遺憾，台上台下所有的發生，都是最好的安排。」她坦言相較過往版本，這次心境更加自在與放鬆，不再刻意設計表演，而是讓情緒與角色自然流動「讓事情自然的發生，驚喜和火花也會在適當的時候自己出現的。」

蔡亘晏也分享，每一次加演，透過角色「小柔」所感受到的悲傷與落寞反而更加深刻，從表面的單純美好中，逐漸看見關係中難以言說的情感，像是不斷向過去揮別的過程。

▲舞台劇《婚內失戀》「封箱演出」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

此次再度詮釋婚齡五年的「小柔」，蔡亘晏也融入自身超過十年的婚姻經驗，讓角色在純粹與現實之間展現更豐富的層次「相比第一版偏向對婚姻美滿憧憬的詮釋，現在更能品出劇本臺詞和情緒的細節。在一段關係中，期待與失望的來回交織，是我想要特別讓觀眾讀到的訊息。」

蔡亘晏認為，不論是五年、十五年或三十年的婚姻，其實都會面對類似的課題，只是表達與處理方式不同。在表演上，她也透過音色與語調的細膩調整，讓角色在情緒起伏時更具真實感。談及首演印象最深刻的瞬間，她動容表示，能在舞台上聽見觀眾隨著角色一同落淚「讓我有一種被理解和擁抱的感覺。」直言很感謝觀眾。