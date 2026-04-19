柯震東宣布新身份！挺過「2摯愛離世」吐心聲：還沒準備好下一段

記者黃庠棻／台北報導

男星柯震東近期拋出全新動向，正式帶來跨界喜訊，從演員身分延伸至寵物保健領域，接下「帕奇特小屋」品牌總監角色。過去與毛孩相伴的生命經驗，成為他人生重要轉折。

▲柯震東驚喜宣布新身份。（圖／帕奇特小屋提供）

前幾年，柯震東家中兩隻愛犬相繼邁入高齡並離開，讓他第一次如此強烈感受到毛孩老化與健康問題的殘酷與無力，也因此萌生投入寵物保健領域的念頭，進一步與團隊展開毛孩保健補給品的研究。

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▲柯震東驚喜宣布新身份。（圖／帕奇特小屋提供）

柯震東坦言，希望把這份經歷轉化為實際行動，讓未來不只是自己，而是更多飼主，都能在日常中為毛孩累積更完整的健康照護。他也預告2026年仍持續帶來影視作品與個人創作計畫，YouTube與Podcast也持續在發想有趣的內容，他也坦言不排斥未來嘗試推出新歌的可能，展現多面向發展動能。

▲柯震東驚喜宣布新身份。（圖／帕奇特小屋提供）

談及此次擔任品牌總監的實際參與，柯震東表示自己不只是代言或掛名，而是實際與團隊一同檢視產品方向「除了跟團隊確保產品的內容物是真的對毛孩有益且合乎法規標準之外，當然也希望在包裝上、便利性上，都能更符合多數飼主的需求及喜好。」

▲柯震東驚喜宣布新身份。（圖／帕奇特小屋提供）

對於未來是否會再養寵物，柯震東坦言其實一直都有這樣的想法，但因為兩隻愛犬離開的時間還不久，自己尚未準備好再次投入下一段新的情感關係「或許等我準備好了，毛孩就會出現。」他也透露其實一直很想嘗試養貓，但因為對貓毛過敏，這個「養貓夢」暫時只能擱置，未來仍會再評估是否有合適方式實現。

▲柯震東驚喜宣布新身份。（圖／帕奇特小屋提供）

談到近期規劃，柯震東表示今年仍會帶來新的影視作品，同時也正在準備自己構思的故事內容，有好消息會再與大家分享，並喊話觀眾持續支持《乩身》。