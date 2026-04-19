沈玉琳扛癌成功！曝活下去是為了芽芽　怕嫩妻改嫁「勸戒提防小白臉」

記者孟育民／台北報導

藝人沈玉琳去年7月因確診白血病入院，經歷長達7個月的治療，如今抗癌成功回歸演藝圈。他今（19日）響應世界急性骨髓性白血病日，與主治醫師侯信安教授一同出席記者會，分享發病過程以及抗癌的心路歷程。由於當時發病突然，他坦言自己已跟小17歲老婆芽芽交代後事，笑說：「支持我活下去的力量是，我不要讓我老婆改嫁。」

▲沈玉琳、侯信安教授（左）出席世界急性骨髓性白血病日 。（圖／記者劉耿豪攝）

沈玉琳坦言活下去的理由就是不讓老婆改嫁，「因為我保險買的也夠多，不至於有改嫁的需求，我有警告過她，她跟年齡相近的閨蜜聚會，都40幾歲了，還有一個小孩，小白臉來愛你就是愛妳的錢，一定是詐騙，世界上真心本來就很罕見，我有這樣提醒我老婆，希望她有聽進去。」

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▲沈玉琳特意叮囑老婆芽芽。（圖／記者劉耿豪攝）

回憶起發病初期，沈玉琳坦言自己完全忽視了身體的求救訊號。發病前一個月，他唯一且最明顯的症狀就是前所未有的「極度疲倦」，甚至連從客廳走到浴室打開蓮蓬頭的力氣都沒有。錄影時也無法從電梯走到停車場，但他卻自找藉口，誤以為是「慢性疲勞」或「自律神經失調」，甚至跑去看身心科醫師、花大錢租借經脈療法機器回家貼穴道，未能及時察覺是血液出了狀況，險些延誤了黃金救援時機。

在芽芽堅持下他找了身心科，醫生覺得不尋常，建議他至三總掛急診，他表示：「急診一抽血，醫生告訴我白血球高達22萬（正常值約4千至1萬），血色素低到只剩2.6（正常值約12至15），代表體內氧氣交換已經嚴重出問題。」當醫師看了檢驗報告向他透露是白血病，他對這個疾病一臉茫然，只知道是韓劇常給女主角得的一種血癌。

▲沈玉琳回憶生病的心路歷程。（圖／記者劉耿豪攝）

他透過網路搜尋發現：「要命啊！這個疾病很嚴重，我明明這麼養生、這麼重視健康，為什麼會得這個疾病，為什麼是我？」他深深受衝擊，覺得如同被宣判死刑，命不久矣，甚至調整心情開始面對死亡。但在醫師給予透明與完整的說明，幫助他充分掌握自己的狀況，他全心信任醫療團隊，並提醒自己不要當一個任性的病人。經歷生死關卡後，如今順利康復，他也以親身經驗提醒大眾，切勿忽視身體發出的警訊，把握及早就醫的關鍵時機。