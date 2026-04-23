4月23日星座運勢／牡羊獻出愛的奉獻 天蠍擴展社交圈子
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：提升產品品質
感情：愉快相處時刻
財運：獲得意外優惠
幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：促進企業文化
感情：意外邂逅戀情
財運：獲得物品增值
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：處女
天秤座 ♎
工作：確保工作順暢
感情：彼此相依相存
財運：配置降低風險
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：加強專業學習
感情：愛情運勢上揚
財運：獲得產業意見
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：加強安全管理
感情：共同欣賞電影作品
財運：找到創新機會
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：金牛
處女座 ♍
工作：強化客戶關係
感情：相互理解互惠
財運：找到競爭優勢
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：保持工作熱情
感情：幸福之路漫漫
財運：參與慈善活動
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：持續創新服務
感情：交友擴展社交圈
財運：活動獲得獎金
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：建立發展戰略
感情：關心照顧摯友
財運：價值土地投資
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：提升服務品質
感情：獻出愛的奉獻
財運：更多節省開支
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：培養工作能力
感情：互相體諒感激
財運：透過網上獲利
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：獅子
射手座 ♐
工作：樹立個人價值
感情：主動追求愛情
財運：環保投資回報
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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