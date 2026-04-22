4月22日星座運勢／巨蟹超越過去傷痛 獅子不被曖昧困擾
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：建立敏捷團隊
感情：展現體貼關懷
財運：提升獲利能力
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：持續產品研發
感情：真誠對待伴侶
財運：理財得心應手
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：處女
天秤座 ♎
工作：增加客戶黏性
感情：享受甜蜜約會
財運：定期儲蓄規劃
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：提升營運品質
感情：與人真摯交流
財運：分散投資風險
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：射手
金牛座 ♉
工作：實現規模效益
感情：保持身心健康
財運：財富持續積累
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：強化市場分析
感情：建立互信關係
財運：關注長線投資
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：加強內部溝通
感情：營造浪漫驚喜
財運：注重風險管理
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：魔羯
天蠍座 ♏
工作：擁抱變革挑戰
感情：珍惜相處時刻
財運：優化資產配置
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：提升服務質量
感情：共同規劃未來
財運：增加被動收入
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：優化工作流程
感情：展現自信魅力
財運：掌握投資商機
幸運色：灰色
貴人：巨蟹
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：加強跨界合作
感情：傳遞溫柔能量
財運：實現財富增值
幸運色：銀色
貴人：雙魚
小人：金牛
射手座 ♐
工作：建立反饋機制
感情：擁抱多元文化
財運：尋找成長機會
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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