Jisoo大嫂再PO對話截圖！「4歲兒心碎幫擦淚」崩潰：PTSD又來了

記者林汝珊／綜合報導

韓國女團BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌對女直播主性侵未遂，引起軒然大波，之後一位疑似金政勳妻子A女發出長文指控對方為長期施暴的「家暴慣犯」。稍早她再PO出對話截圖，談及孩子時情緒潰堤，自責：「那麼小卻什麼都知道」。

▲Jisoo哥哥金政勳遭指控。（圖／翻攝自theqoo）



從曝光的對話中可見，對方否認曾向周遭人士談論女方私事，強調自己「沒有那樣做的理由」，表示兩人甚至已完成婚姻登記，不可能刻意傷害對方，是不想讓我們變得更糟，才選擇放手，「我都已經去拜訪過妳父母，說過會負起責任了，我還能對妳議論什麼？」

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▲Jisoo親哥妻子再發對話截圖。（圖／翻攝自IG）

對方也直言：「看來你真的沒有把我當成丈夫」，質問女方為何選擇相信外界說法，而不是相信自己。強調始終站在女方這一邊，「不管你做什麼，我都不會想讓你難過」，懇求對方重新思考兩人的關係，「你真的想要的是和我分開嗎？ 如果你還想見我，就告訴我，反正我們也分不開。」

而女方提到孩子則崩潰，表示某晚獨自在黑暗房間裡哭泣時，孩子竟默默替她擦眼淚，讓她相當自責，「那麼小卻什麼都知道」。也坦言原本情緒已逐漸平復了，但看到「沒有把我當成丈夫」這句話時，PTSD又回來了。質疑男方挽回是因外界輿論壓力，直言：「是不是因為事情曝光、可能要坐牢，才想用最後手段抓住我，叫我把文章刪掉？」



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