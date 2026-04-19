法大咖影后「路易體失智症」家中辭世！　曾演《神鬼交鋒》李奧納多母

記者田暐瑋／綜合報導

法國傳奇影后娜塔麗貝葉（Nathalie Baye）傳出令人心碎的消息，家人19日證實她已在巴黎家中安詳辭世，享壽77歲，法國總統馬克宏也在社群平台發文悼念，形容她是法國電影中「恆久的身影」。

家屬透露，貝葉近年來深受神經退化性疾病「路易體失智症」（Lewy body dementia）所苦，最終因該疾病引發的併發症不幸離世。這位在法國影壇活躍逾半世紀的巨星，不僅曾跨足好萊塢演出史蒂芬史匹柏的《神鬼交鋒》，更曾四度奪下「法國奧斯卡」的凱撒電影獎（César Awards），是當代最具代表性的演技派女星之一。

▲法大咖影后「路易體失智症」家中辭世。（圖／路透）



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法國總統馬克宏也在社群平台發文悼念，形容貝葉是法國電影中「恆久的身影」，她參與的作品多達80部，見證了法國電影的黃金時代，事業後期迎來另一波高峰，在好萊塢大作《神鬼交鋒》中飾演李奧納多狄卡皮歐的母親，此外，她曾和被譽為「法國貓王」的搖滾巨星強尼哈利戴（Johnny Hallyday）有過一段長達5年的深刻情史，兩人育有一女蘿拉史梅特（Laura Smet），女兒亦承襲衣缽成為知名演員。

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