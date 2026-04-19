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李多慧親揭真相！粉絲誤認助理幫送簽名　女神自爆「是我媽啦」

記者張筱涵／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後人氣居高不下，近日更被粉絲在壽司店「野生捕獲」，親民互動掀起熱議，連「助理姐姐」的真實身分曝光後也讓網友直呼太驚喜。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads）

▲李多慧媽媽被誤認成助理姐姐。（圖／翻攝自Threads）

親民互動零距離　粉絲直呼「太幸福」

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有網友在社群分享，表示研習結束後與同事到連鎖壽司店「爭鮮」用餐，沒想到竟巧遇李多慧本人坐在隔壁，讓眾人又驚又喜。從曝光的大合照可見，一行人站在店門口開心比出V字手勢，李多慧戴著黑色帽子、穿著休閒造型入鏡，笑容親切自然，氣氛相當輕鬆。

該名網友興奮表示，李多慧不僅爽快答應合照，旁邊的「助理姐姐」還幫忙將現場的簽名分成兩份送給他們，讓人直呼「真的太幸福」，更大讚她本人「皮膚像開濾鏡一樣漂亮」，且態度親切有禮。

▲▼李多慧。（圖／翻攝自Threads）

▲李多慧簽名小卡。（圖／翻攝自Threads）

「助理姐姐是我媽」　本尊親揭真相笑翻全網

貼文曝光後，李多慧本人也親自現身留言區回應，並附上一張與媽媽的合照，笑說：「助理姐姐……就是我的媽媽……哈哈哈哈哈哈，謝謝唷。」一句話瞬間讓粉絲笑翻。

從她分享的照片中可見，李多慧與母親一同坐在壽司吧檯前開心合影，兩人對鏡頭比出愛心與俏皮手勢，互動溫馨。李媽媽外型亮眼、氣質年輕，與女兒同框宛如姊妹般，成為另一大討論焦點。

網讚「根本姊妹」　留言區掀熱議

不少網友湧入留言區大讚母女顏值，「媽媽太年輕了吧」、「根本像姊姊」、「母女都好可愛」、「公主的媽媽果然也很漂亮」，也有人笑說「不說真的以為是姐妹」，氣氛相當熱烈。

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李多慧

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