ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王齊麟慶兒滿月曬全家福！
肯德基「開心果蛋撻」台灣也開賣！
元元低胸炸上圍！「事業線全被拍」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Jisoo嫂再更手寫信「隨身硬碟內還有更多證據」　曾找律師卻陷絕望

記者張筱涵／綜合報導

韓團BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，日前才遭爆涉嫌對女直播主性侵未遂，如今再被現任妻子A女指控為長期施暴的「家暴慣犯」，事件持續延燒，也連帶影響Jisoo及擁有55萬粉絲的網紅姊姊金智尹。不過A女強調，所有問題皆源自金政勳個人行為，希望外界不要波及其家人。

▲▼Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光「逼迫X交」：像打狗一樣打我。（圖／翻攝自theqoo）

▲金政勳。（圖／翻攝自theqoo）

公開親筆信與隨身碟　揭蒐證困境

[廣告]請繼續往下閱讀...

A女18日於網路上公開一封親筆信及一支紅色隨身碟，說明事件經過。她指出，手寫陳述書為親戚所寫，電腦打字的自述則是自己於今年1月初寫下的，她曾帶著相關受害資料前往律師事務所諮詢，被告知沒有錄音檔的情況下，又要花很多錢和時間：「不要提告比較好。」

A女聽到律師這樣說後，覺得天都塌下來了，進而說道：「難怪他每次打我的時候都會把手機搶走……讓人深感他說在訴訟這塊有3年經歷的話是真的。」

婚後才知身分　證據存於隨身碟

此外，A女也透露，兩人交往期間並不知道金政勳是Jisoo的親哥哥，直到登記結婚後，因家人提及她外貌與某位藝人相似，她才進一步搜尋確認對方身分。她表示，隨貼文一同公開的隨身碟內存有其他相關證據，並向外界致歉：「很抱歉把事情鬧大，也對與此事件無關的人造成困擾。」

▲▼爆料妻。（圖／翻攝自當事人Instagram）

▲A女最新手寫信。（圖／翻攝自當事人Instagram）

留言回應質疑　原定6月舉辦婚禮

針對外界質疑，A女也在留言區親自回應。有網友詢問是否能提供結婚證明或合照，她回覆「有，明天會有新聞」。另在部分網友質疑「既然已結婚，不可能不知道對方是Jisoo親哥哥」的討論串中，A女補充說明，兩人是先行登記結婚，原本預計於今年6月9日舉行婚禮。

此外，A女也於18日與網友互動時透露，自己是在23歲時遭受相關對待，期間曾多次逃回娘家，但最終仍會因心理壓力而認為「回去才是對的」，如此反覆。直到後來才逐漸看清現實，並坦言當時已處於嚴重被操控、近乎「被洗腦」的狀態。

她同時上傳一張體重計照片，顯示體重僅35公斤，外界也因此關注其身心狀況，認為至今仍未完全恢復。

▲▼爆料妻。（圖／翻攝自當事人Instagram）

▲▼A女回應網友。（圖／翻攝自當事人Instagram）

▲▼爆料妻。（圖／翻攝自當事人Instagram）

公開對話紀錄　表明結束關係

事件持續發酵之際，A女於19日深夜再度公開疑似與金政勳的對話紀錄，內容顯示她已決定結束這段關係，並希望這是雙方最後一次聯繫。她在訊息中寫道：「我真心對影響到你的家人和同事感到抱歉，謝謝你曾經喜歡過我，再見。」

目前相關指控仍待進一步釐清，外界高度關注事件後續發展。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
防止老人受虐，請撥打110、113。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Jisoo金政勳BLACKPINK

推薦閱讀

福原愛生了！　「產後首露面」耳下激短髮近照曝光

福原愛生了！　「產後首露面」耳下激短髮近照曝光

11小時前

徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」　釣出本尊吐暴瘦真相

徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」　釣出本尊吐暴瘦真相

11小時前

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來

22小時前

去年陪媽媽看丁噹演唱會　吳中純愛女悲痛現身高雄...全場哭成一片

去年陪媽媽看丁噹演唱會　吳中純愛女悲痛現身高雄...全場哭成一片

13小時前

正妹女星擇偶4條件全中！　康康懊惱：太早結婚了

正妹女星擇偶4條件全中！　康康懊惱：太早結婚了

12小時前

何美被闖空門偷護照　下一秒到國外炸開比基尼

何美被闖空門偷護照　下一秒到國外炸開比基尼

11小時前

嫂嫂遭家暴出面「幫Jisoo說話」　開口求情：他的妹妹不知情⋯

嫂嫂遭家暴出面「幫Jisoo說話」　開口求情：他的妹妹不知情⋯

14小時前

獨／野生梁朝偉「坐公園長椅」加班幫粉絲簽名！　社恐影帝認：人都需要朋友

獨／野生梁朝偉「坐公園長椅」加班幫粉絲簽名！　社恐影帝認：人都需要朋友

15小時前

台女星突坦承秘婚生子！　「兒子大學後失聯」：我被背叛了

台女星突坦承秘婚生子！　「兒子大學後失聯」：我被背叛了

4/18 09:15

元元解放低胸炸上圍！　「被拍火辣事業線」網暈：看到妳都熱了

元元解放低胸炸上圍！　「被拍火辣事業線」網暈：看到妳都熱了

13小時前

Jisoo嫂再更手寫信「隨身硬碟內還有更多證據」　曾找律師卻陷絕望

Jisoo嫂再更手寫信「隨身硬碟內還有更多證據」　曾找律師卻陷絕望

1小時前

丁噹公然牽手大咖人夫男星！　驚揭兩人不能交往關鍵原因

丁噹公然牽手大咖人夫男星！　驚揭兩人不能交往關鍵原因

3小時前

熱門影音

Madonna+Sabrina Carpenter　Coachella上起占星課(?)

Madonna+Sabrina Carpenter　Coachella上起占星課(?)
徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD

徐至琦遭控滑雪團詐欺　反省自己：為什麼單身XD
曲家瑞夢到大S嘆：來不及道別　小S聽完淚崩「之前很怕情緒來」

曲家瑞夢到大S嘆：來不及道別　小S聽完淚崩「之前很怕情緒來」
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
林萱瑜

林萱瑜
「浪姐7」挨轟沒人性！　謝娜揭錄影時「廁所門被上鎖」

「浪姐7」挨轟沒人性！　謝娜揭錄影時「廁所門被上鎖」
許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」

許光漢爆秘戀周子瑜首露面　揭「現身演唱會真正原因」
AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事

AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事
瘦子當女兒傻瓜被塗指甲油　曝Elsa退流行改迷獵魔女團

瘦子當女兒傻瓜被塗指甲油　曝Elsa退流行改迷獵魔女團
梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵
吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目

吳姍儒見曾沛慈爆紅　曝她反差真面目
蕭薔唱跳〈彩虹的微笑〉　評審讚她「內心很強大」

蕭薔唱跳〈彩虹的微笑〉　評審讚她「內心很強大」
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

網紅禪師熊仁謙涉寺廟迷姦人妻劈8女　洗腦話術「女生都想停我塔台上」　自爆「台北人都知道我是渣男」

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

徐玄超自律「不能連我也爆緋聞」　孝淵對象遭打槍：人生白活了XD

看更多

柯文哲被噴辣椒水！　2分鐘影片還原逢甲夜市現場

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

黃偉晉拉炮誤炸楊銘威臉！「危險畫面全播出」親上火線道歉還原始末

41分鐘前60

李多慧親揭真相！粉絲誤認助理幫送簽名　女神自爆「是我媽啦」

1小時前23

Jisoo嫂再更手寫信「隨身硬碟內還有更多證據」　曾找律師卻陷絕望

3小時前22

丁噹公然牽手大咖人夫男星！　驚揭兩人不能交往關鍵原因

3小時前0

4月19日星座運勢／金牛與雙魚真誠交流　天蠍夫妻相濡以沫

4小時前1

DIOR大穎為她當眾崩潰痛哭　台下留空位：再無法分享喜悅

11小時前36

台中獨居老人陷絕境　賓賓哥承諾救援

11小時前2637

福原愛生了！　「產後首露面」耳下激短髮近照曝光

11小時前33

何美被闖空門偷護照　下一秒到國外炸開比基尼

11小時前78

徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」　釣出本尊吐暴瘦真相

讀者迴響

熱門新聞

  1. 福原愛生了！　「產後首露面」近照曝光
    11小時前5037
  2. 徐至琦消失12年「露面挨酸變巫婆」
    11小時前148
  3. Jisoo親哥妻崩潰出面！全身傷家暴照曝光：逼迫吞X、強硬從後面來
    22小時前8031
  4. 去年陪媽媽看丁噹演唱會　吳中純愛女悲痛現身高雄
    13小時前81
  5. 正妹女星擇偶4條件全中！　康康：太早結婚了
    12小時前4
  6. 何美被闖空門偷護照下一秒到國外炸開比基尼
    11小時前63
  7. 嫂嫂遭家暴出面「幫Jisoo說話」　開口求情：他的妹妹不知情⋯
    14小時前147
  8. 梁朝偉「坐公園長椅」加班幫簽名
    15小時前62
  9. 台女星瞞10年真相「兒子已30歲」
    4/18 09:152821
  10. 元元泳池解放低胸炸上圍！　「被拍火辣事業線」
    13小時前82
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合