Jisoo嫂再更手寫信「隨身硬碟內還有更多證據」　曾找律師卻陷絕望

記者張筱涵／綜合報導

韓團BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，日前才遭爆涉嫌對女直播主性侵未遂，如今再被現任妻子A女指控為長期施暴的「家暴慣犯」，事件持續延燒，也連帶影響Jisoo及擁有55萬粉絲的網紅姊姊金智尹。不過A女強調，所有問題皆源自金政勳個人行為，希望外界不要波及其家人。

▲金政勳。（圖／翻攝自theqoo）



公開親筆信與隨身碟 揭蒐證困境

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A女18日於網路上公開一封親筆信及一支紅色隨身碟，說明事件經過。她指出，手寫陳述書為親戚所寫，電腦打字的自述則是自己於今年1月初寫下的，她曾帶著相關受害資料前往律師事務所諮詢，被告知沒有錄音檔的情況下，又要花很多錢和時間：「不要提告比較好。」

A女聽到律師這樣說後，覺得天都塌下來了，進而說道：「難怪他每次打我的時候都會把手機搶走……讓人深感他說在訴訟這塊有3年經歷的話是真的。」

婚後才知身分 證據存於隨身碟

此外，A女也透露，兩人交往期間並不知道金政勳是Jisoo的親哥哥，直到登記結婚後，因家人提及她外貌與某位藝人相似，她才進一步搜尋確認對方身分。她表示，隨貼文一同公開的隨身碟內存有其他相關證據，並向外界致歉：「很抱歉把事情鬧大，也對與此事件無關的人造成困擾。」

▲A女最新手寫信。（圖／翻攝自當事人Instagram）



留言回應質疑 原定6月舉辦婚禮

針對外界質疑，A女也在留言區親自回應。有網友詢問是否能提供結婚證明或合照，她回覆「有，明天會有新聞」。另在部分網友質疑「既然已結婚，不可能不知道對方是Jisoo親哥哥」的討論串中，A女補充說明，兩人是先行登記結婚，原本預計於今年6月9日舉行婚禮。

此外，A女也於18日與網友互動時透露，自己是在23歲時遭受相關對待，期間曾多次逃回娘家，但最終仍會因心理壓力而認為「回去才是對的」，如此反覆。直到後來才逐漸看清現實，並坦言當時已處於嚴重被操控、近乎「被洗腦」的狀態。

她同時上傳一張體重計照片，顯示體重僅35公斤，外界也因此關注其身心狀況，認為至今仍未完全恢復。

▲▼A女回應網友。（圖／翻攝自當事人Instagram）



公開對話紀錄 表明結束關係

事件持續發酵之際，A女於19日深夜再度公開疑似與金政勳的對話紀錄，內容顯示她已決定結束這段關係，並希望這是雙方最後一次聯繫。她在訊息中寫道：「我真心對影響到你的家人和同事感到抱歉，謝謝你曾經喜歡過我，再見。」

目前相關指控仍待進一步釐清，外界高度關注事件後續發展。

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