DIOR大穎為她當眾崩潰痛哭　台下留空位：再無法分享喜悅

記者蔡琛儀／台北報導

馬來西亞創作歌手DIOR大穎「KAMPUNG GIRL普通人」巡演台北站日前落幕，兩場門票全數秒殺。她以溫柔卻堅定的歌聲，唱出「普通人」的真誠與勇氣，從成長、失去到自我擁抱，帶領觀眾走進一段極具情感厚度的音樂旅程。

▲DIOR大穎日前在台北開唱。（圖／KKLIVE提供）

演出以〈KAMPUNG GIRL〉揭開序幕，從小鎮女孩視角出發，〈你最近過得好嗎〉、〈如果那通電話有接通〉等歌曲引發全場合唱。兩日歌單各藏驚喜，搭配〈PROUD OF MYSELF〉、〈我要發瘋〉點燃氣氛，最終在〈有天會再相見〉溫柔收尾，層層堆疊情緒張力。

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最催淚的一刻落在對母親的思念，當大穎唱到〈如果那通電話有接通〉時情緒潰堤，淚灑舞台。大穎說母親一直期待能親眼看見她站上舞台發光發熱，如今夢想終於實現，卻已無法分享這份喜悅。主辦單位特別在二樓觀眾席留下一個座位，擺放鮮花作為象徵，彷彿母親也靜靜坐在觀眾席中，陪伴她完成這場重要的演出。

▲DIOR大穎想到亡母情緒潰堤。（圖／KKLIVE提供）

她也展現超強親和力，與觀眾互動宛如大型同樂會，不僅送禮、唱生日歌，甚至帶來家鄉美食分享。台灣觀眾的熱情反應更讓她直呼驚喜，約定下次再見。隨著台北站落幕，她也承諾未來努力挑戰更大舞台。