丁噹公然牽手大咖人夫男星！　驚揭兩人不能交往關鍵原因

記者蔡琛儀／台北報導

「情歌天后」丁噹昨（18日）在高雄巨蛋開唱，再次邀請到Energy阿弟驚喜現身當嘉賓，和她合唱〈可以是朋友〉，阿弟更和粉絲一起為她慶生，讓她驚喜不已。

▲丁噹高雄演唱會再次請到阿弟當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

丁噹笑喊跟阿弟是「無緣的朋友」，虧他每次當嘉賓時，衣服越穿越深V，胸肌若隱若現，阿弟則打趣說：「歌迷又會開始數我上面有幾根胸毛。」不過丁噹虧他在成都場巡演當嘉賓時曾脫掉外套，「高雄朋友這麼熱情，你好意思？練得這麼好的身材。」阿弟則連忙說今天的造型不適合脫。

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除了合唱，阿弟也替粉絲送上慶生驚喜，粉絲除送上3層蛋糕，更送上「HBD」排字應援，阿弟笑說：「粉絲真的很貼心，通常3層蛋糕是用在婚禮上，他們希望妳趕快找到很棒的對象，希望趕快有『小丁噹』。」單身多年的丁噹無奈表示：「我要去哪裡找很棒的伴侶？」

▲阿弟和粉絲一起幫丁噹慶生。（圖／相信音樂提供）

至於生日願望，丁噹許願所有人平安、健康以及幸福，也盼望巡演到更多地方並返場高雄，第3個願望則放在心裡，一旁的阿弟代為喊話：「希望可以早點嫁出去。」隨後阿弟獨自演唱〈忽然之間〉等曲，還打趣說自己不能跟丁噹在一起，因為冠夫姓會變成「蕭丁噹」不好聽。