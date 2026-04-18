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世紀同台！瑪丹娜空降Coachella合體莎賓娜　「塞進20年前戰袍」全場暴動

記者蕭采薇／綜合報導

美國年度最大音樂盛事科切拉音樂節（Coachella）第二週火熱展開！新生代流行天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）於當地時間週五晚間再度擔任主舞台壓軸，沒想到卻迎來了史詩級的「世紀大驚喜」——流行女皇瑪丹娜（Madonna）竟然無預警空降舞台，兩人世紀同框飆唱經典神曲，瞬間讓全場十萬名粉絲陷入瘋狂！

▲瑪丹娜（Madonna）和莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）在科切拉音樂節（Coachella）同台。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

▲瑪丹娜和莎賓娜卡本特在科切拉音樂節世紀同台。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

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世紀同框！天后驚喜合體飆唱經典

當莎賓娜演唱到熱門單曲《Juno》的招牌定格橋段時，她對著台下甜喊：「你們有試過這個嗎？」緊接著，舞台中央緩緩升起，瑪丹娜霸氣現身！兩人不僅默契十足地帶來瑪丹娜1990年的不敗金曲《Vogue》，隨後更首度公開演唱了瑪丹娜即將發行的新專輯《Confessions II》中的全新雙人合唱曲，最後再以神曲《Like a Prayer》將氣氛推向最高潮，讓台下粉絲徹底沸騰。

狂砸回憶殺！瑪丹娜「塞進20年前戰袍」

在全場震耳欲聾的尖叫聲中，瑪丹娜感性地向台下喊話，表示這是一個極具意義的「圓滿時刻」（full circle moment）。她回憶道：「整整20年前的今天，我第一次在科切拉的舞蹈帳篷演出，那對我來說是超級無敵興奮的時刻。所以你們能想像，20年後的今天，我穿著和當年一模一樣的靴子、一模一樣的馬甲，還有同一件Gucci外套站在這裡，這對我來說意義有多重大！」

▲瑪丹娜（Madonna）和莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）在科切拉音樂節（Coachella）同台。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

▲瑪丹娜和莎賓娜卡本特在科切拉音樂節世紀同台。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

天后開起占星課！幽默笑虧莎賓娜身高

除了狂撒回憶殺，瑪丹娜還在台上無預警當起「占星小老師」。她提到當晚正逢金牛座新月，且有七顆行星連珠在牡羊座，呼籲大家「要鍛鍊溝通技巧、避免衝突，試著和睦相處。」有趣的是，身為金牛座的莎賓娜立刻接話：「她指著我，因為我就是金牛座！」

▲瑪丹娜（Madonna）和莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）在科切拉音樂節（Coachella）同台。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

▲瑪丹娜和莎賓娜卡本特在科切拉音樂節世紀同台。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

此外，身高163公分（5呎4吋）的瑪丹娜也不忘發揮幽默感，低頭看著151公分的莎賓娜笑虧：「這大概是我第一次跟比我嬌小的人同台演出，謝謝妳給我這個體驗！」讓莎賓娜當場笑回：「阿門！」逗趣互動笑翻全場。

超狂嘉賓陣容連發！週末大咖輪番上陣

莎賓娜第二週的演出嘉賓陣容可說是星光熠熠，除了瑪丹娜這顆超強核彈級彩蛋外，她還邀請了奧斯卡女星吉娜戴維斯（Geena Davis）驚喜現身重現經典獨白；而男星泰瑞克魯斯（Terry Crews）更登台搞笑還原他在喜劇電影《小姐好白》中的招牌橋段，嗨唱《A Thousand Miles》。

▲泰瑞克魯斯（Terry Crews）更登台搞笑還原他在喜劇電影《小姐好白》中的招牌橋段，嗨唱《A Thousand Miles》。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

▲泰瑞克魯斯搞笑還原他在喜劇電影《小姐好白》中的招牌橋段，嗨唱《A Thousand Miles》。（圖／翻攝自YouTube／Coachella）

瑪丹娜日前剛宣布，將於今年7月3日推出睽違7年的全新正規專輯《Confessions II》，作為2005年神專的續作，讓全球樂迷期待萬分。而隨著莎賓娜華麗的大秀落幕，科切拉週末的熱潮還將持續，小賈斯汀（Justin Bieber）與拉丁天后卡羅姬（Karol G）將分別接力擔任週六與週日的壓軸主秀。

 

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