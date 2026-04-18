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楊子儀白沙屯遶境險被沖散！神轎前跪地爆哭　方琦演媽祖義女「突颳神風」

記者蕭采薇／台北報導

電影《農曆三月二十三》集結楊子儀、吳政勳、Darren（邱凱偉）、方琦、梁佑南與陳明真等實力派卡司，為了真實呈現台灣信仰的震撼力量，劇組去年更特地殺到「白沙屯媽祖進香」盛事中進行實景拍攝，更因此親自見證神蹟。

▲《農曆三月二十三》方琦闖白沙屯百萬人海，導演王重正、楊子儀挺進白沙屯。（圖／北投映像電影提供）

▲方琦飾演準備投胎轉世的「琪琪」。（圖／北投映像電影提供）

擠數萬進香人海吃盡苦頭！方琦嬌小慘遭淹沒NG 40次

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其中，方琦飾演準備投胎轉世的「琪琪」，必須身穿白衣，隻身走入高達數萬人次的香燈腳人群中。導演王重正透露，這堪稱全片最難拍的畫面！因為方琦手上不能拿對講機，必須憑感覺在茫茫人海中硬走，旁人還不能看她。

▲《農曆三月二十三》方琦闖白沙屯百萬人海，導演王重正、楊子儀挺進白沙屯。（圖／北投映像電影提供）

▲楊子儀在《農曆三月二十三》飾演冷酷殺手。（圖／北投映像電影提供）

身形嬌小的她不斷被湧動的人潮淹沒，加上同場演員吳政勳也得在人群中苦尋她的身影，超高難度的調度讓這顆鏡頭足足NG了40幾次才大功告成。

吐台詞瞬間突颳神風！導演起雞皮疙瘩：媽祖同意了

儘管拍攝過程極度艱辛，劇組卻幸運迎來了令人起雞皮疙瘩的「神蹟」時刻！導演王重正興奮分享，當空拍機升起、鞭炮陣炸開，象徵白沙屯媽祖到來時，所有信徒的目光瞬間被媽祖吸引，完美幫助方琦自然地走入人群。

▲《農曆三月二十三》方琦闖白沙屯百萬人海，導演王重正、楊子儀挺進白沙屯。（圖／北投映像電影提供）

▲《農曆三月二十三》楊子儀擔綱男主角演出。（圖／北投映像電影提供）

最神奇的是，當飾演媽祖義女的方琦回頭對著神明說出台詞：「乾媽，謝謝袮，我懂了」的瞬間，現場竟剛好颳起了一陣風，讓畫面充滿不可思議的靈氣。導演感動直呼：「這根本沒什麼好說的了，真的是媽祖同意，絕對是全片最經典的一幕！」

▲《農曆三月二十三》方琦闖白沙屯百萬人海，導演王重正、楊子儀挺進白沙屯。（圖／北投映像電影提供）

▲方琦在《農曆三月二十三》中飾演護理師琪琪。（圖／北投映像電影提供）

楊子儀護駕險被沖散！神轎前跪地感受震撼信仰

除了驚心動魄的實景拍攝，日前導演與楊子儀也親自前往白沙屯進香現場，感受信仰的強大力量。在隨行人員的保護下，楊子儀必須手牽著手穿梭於人潮中，深怕一不小心就會被人群沖散。當眾人歷經千辛萬苦，終於走到白沙屯媽祖神轎最前方跪地祈求時，兩人深深被現場強大的信仰靈性給震撼，電影將於5月8日全台上映。

▲《農曆三月二十三》方琦闖白沙屯百萬人海，導演王重正、楊子儀挺進白沙屯。（圖／北投映像電影提供）

▲《農曆三月二十三》（左起）導演王重正、楊子儀挺進白沙屯。（圖／北投映像電影提供）

 

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楊子儀農曆三月二十三白沙屯媽祖

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