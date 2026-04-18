《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫親了！戀愛名場面台灣拍得到

記者吳睿慈／綜合報導

IU、邊佑錫主演的現象級韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來口碑與收視雙收，最新一集裡，邊佑錫主動索吻，閃電般地進展，令劇迷在螢幕前止不住尖叫聲。

▲《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫進展快速，最新一集親了。（圖／Disney+提供）



為回饋粉絲的支持，Disney+於18日宣布，即日起於台北中山區打造為期一個月的「《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店」，完美還原劇中4大浪漫名場面，帶觀眾走入大君的庭園。

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▲Disney+打造快閃店回饋粉絲。（圖／Disney+提供）



為期一個月的「《21世紀大君夫人》快閃店」在台北中山區登場，現場精心還原劇中關鍵場景的浪漫4大拍照區，皇室派對入場紅毯、命運初遇射箭場、浪漫相遇石橋、幽會心動石牆，現場也特別準備劇中的關鍵配飾「榮譽之花花帽」與「大君水墨紙扇」道具供消費者借用拍照，讓每位到場的粉絲都能化身大君與大君夫人。

另外，本次快閃店更推出週末限定的「大婚拍貼機」、限定咖啡與「限量小卡」(9張一套)，邀請粉絲親身體驗這場皇室命運相遇。《21世紀大君夫人》每週五、六晚點22點各更新1集，至5月16日完結。

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店活動資訊

日期：2026年4月18日（六）至2026年 5月18日（一）

地點：台北市中山區中山北路二段16巷12號1F廣場

沉浸式拍照體驗開放時間：每日11點到20點

週末特別活動時間：每週五至週日16點到20點