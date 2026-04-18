TPE48六期成員全來了！　被問女團內鬥認「只在意一件事」

記者蔡琛儀／台北報導

國民女團TPE48好消息接連報，第11張單曲〈偷偷被你打敗〉實體CD銷售突破萬張後，今（18日）宣布「期別 Fan Meeting」正式開跑，一至六期成員分組接力登台，等於把整個TPE48的成長史一次搬上舞台，活動將於5月8日、9日在三創CLAPPER STUDIO盛大舉行。





▲TPE48「期別 Fan Meeting」正式開跑。（圖／好言娛樂提供）

各期主題名稱本身就是一場創意大亂鬥，一期「We Are 1st」霸氣宣示、三期「odook」（我都OK）走隨性路線、四期「Looking 4ward」玩文字梗、五期「五吼五吼吼」直接把團魂吼出來，六期更誕生神公式「六x8=48」，許淳媛笑說：「就是命中注定的48！」被問到期別之間會不會比較？蔡伊柔直說：「沒有把它當競爭，反而覺得可以讓大家看到不同期之間的好感情。」伊品也補一句：「我們比較在意有沒有撞歌！」

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後輩幾乎一致點名一期生是最強對手，張少瞳直白說：「前輩們氣場真的太強了！」胡詠晴也笑說比起對手更像是「想追上的憧憬」。不過最資淺的六期也霸氣放話：「我們8人8色，每個人都可以是C位！」一期生則自嘲最怕被扣分的原因是「太會聊天講到超時」，笑翻全場。





▲TPE48新歌成績亮眼。（圖／好言娛樂提供）

官方粉絲俱樂部會員可於4月23日中午12點起優先購票，4月27日中午12點全面啟售，購票請洽ibon。張少瞳霸氣喊話：「錯過就不知道還有沒有了喔！」六期楊家宜也誠意相邀：「給我們一次機會，你會看到全力以赴的我們！」​​​​​​​​​​​​​​​​