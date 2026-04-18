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泰國大熱GL女神要來了！　Atom、Mer點名逛夜市求巧遇：請不要懷疑

記者蕭采薇／台北報導

憑藉泰國大熱GL劇《Love Senior學姐可以愛我嗎》走紅的Atom（Atom Aphichaya）與Mer（Mersedes Sirapath），日前正式二搭新作《My Only Sunshine我唯一的陽光》躍升為主角。劇集甫剛下檔，這對人氣CP宣布將於4月26日來台舉辦見面會，直接把海外首場見面會獻給台灣粉絲。

▲泰流GL劇「我唯一的陽光」豺狼霸總Atom與小兔子偶像Mer。（圖／Flux沐璨國際提供）

▲泰流GL劇「我唯一的陽光」豺狼霸總Atom與小兔子偶像Mer。（圖／Flux沐璨國際提供）

海外首秀獻台灣！點名夜市求巧遇：請不要懷疑

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第一次來台的兩位女神早就偷偷做足功課，除了受邀擔任泰國觀光局的交流大使，她們也滿心期待地說：「想抽空喝台灣的珍珠奶茶，還有吃台灣的在地小吃與滷肉飯！」兩人更俏皮預告，如果粉絲在夜市幸運碰到她們，「請不要懷疑！就是我們，歡迎大家來跟我們打招呼！」

霸總愛上大明星！戲外超大反差萌圈粉

兩人在新劇中從校園學姐升級為「一流公司霸總」與「人氣偶像明星」，一個是凶狠豺狼代表，一個是楚楚可憐的小兔子化身，自然不做作的互動讓粉絲入戲超深！但其實私下的兩人個性與角色天差地遠，Atom一點都不強勢霸道，反而搞笑又直率，總能把大家逗樂；而Mer也並非高高在上的夢幻偶像，反而常冒出浪漫又呆萌純真的想法。

▲泰流GL劇「我唯一的陽光」豺狼霸總Atom與小兔子偶像Mer。（圖／Flux沐璨國際提供）

▲Atom（左）與Mer（右）私下互動超可愛，讓粉絲深陷不已。（圖／Flux沐璨國際提供）

兩人合體時的完美互補，被粉絲公認是「絕配CP」。面對劇中虐心橋段讓粉絲心情低落時，Atom與Mer也會立刻展現暖心一面，陪伴大家一起追劇度過揪心時刻。

超狂寵粉福利曝光！VIP免抽籤「獨享1分鐘」

為了與台灣粉絲近距離交流，Atom與Mer這次祭出誠意滿滿的超狂福利！不僅全場均可獲得HI-TOUCH與紀念典藏小卡，更加碼抽出「2：1」合照與上台親簽海報。最讓人暴動的是，VIP區粉絲完全不用抽籤，人人均可「獨享一分鐘」與Atom和Mer近距離一對一對話！屆時想說什麼、想近距離感受她們的甜甜互動全都可以，門票已於KKTIX開賣。

 

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AtomMerAtomMerLove Senior學姐可以愛我嗎

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