「Jisoo親哥涉拍性愛片」韓媒離奇下架新聞　韓網：背後不單純

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女子團體BLACKPINK成員Jisoo親哥金政勳（音譯）近期陷入性暴力醜聞，但官方截至目前都未有回應。雖著輿論延燒，金政勳被挖出不少照片、採訪影片，這幾年來體型壯了不少，且離奇的是，韓媒《inews24》2025年曾爆出Jisoo親哥涉嫌拍性愛片，該篇報導刊登過了1年，今（18日）卻突然下架，令網友直呼「背後不單純」。

▲Jisoo親哥在韓掀熱議，網友翻出他以往的採訪影片。（圖／翻攝自Biomom Thailand YouTube）



金政勳2021年起積極經營自家益生菌公司biomom，產品連續2年榮獲大賞，他為品牌親力親為，2022年曾現身安陽市中小企業宣傳館，體型頗為壯碩，尤其是手臂肌肉相當發達。而他2023年積極進軍海外，當時接受品牌訪問，親自介紹產品；而妹妹Jisoo的公司Blissoo則是biomom的子公司，老闆掛名為Jisoo。

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兄妹倆事業綁在一起，如今哥哥金政勳疑似被爆出性醜聞，一名金男14日晚間與女BJ約吃飯後，竟把人帶回家試圖性侵，警方以「現行犯」名義逮捕金男，沒想到，檢方駁回了聲押。針對金男身份，只知道他是「知名女團成員親哥」，但網友瘋傳就是Jisoo的哥哥。

▲▼《inews24》2025年曾報導過Jisoo親哥涉嫌拍性愛片，但該篇報導突然被撤掉，引起韓網非議。（圖／翻攝自theqoo）



不僅如此，金男的妻子18日出面指控遭家暴，長期PUA、拍攝性愛片等，但離奇的是，金妻遭家暴一事，韓媒幾乎噤聲，甚至有網友發現，《inews24》2025年曾報導過Jisoo親哥涉嫌拍性愛片，該篇報導18日卻突然下架，現已經搜尋不到。官方未出面，媒體未跟進報導，只有金妻的爆料，整起案件撲朔迷離。