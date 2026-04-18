張雁名寵妻：清空購物車！　私下偷藏驚喜給老婆「等一天嘸人」糗翻

記者蕭采薇／台北報導

男星張雁名近期在台視八點檔《寶島西米樂 守護》霸氣形象深植人心，不過他自認私下對太太並不是「嘴甜派」，而是靠實際行動來表達愛意。他展現霸總本色表示：「我會記得老婆逛街時喜歡什麼，或是看她網上購物時放了什麼東西在購物車裏，然後會偷偷買給她。」

▲張雁名在《寶島西米樂 守護》角色被粉絲暱稱為「唐老大」。（圖／台視提供）

戲外寵妻出招落漆！偷藏驚喜「急到假裝出門」



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務實的老公偶爾也有「出槌」的爆笑時刻，張雁名透露，有次偷偷買了一雙球鞋藏在老婆衣櫃裡，滿心期待看到對方驚喜又幸福的表情。偏偏老婆竟然整天都沒去開衣櫃！張雁名哭笑不得地表示：「害我急得要死！後來我還要假裝出門，打電話請她幫忙找東西，她才發現禮物。」逗趣的寵妻日常讓他笑認，自己應該是屬於「浪漫與務實之間」。

▲《寶島西米樂 守護》中，黃瑄（左）和張雁名敘舊。（圖／台視提供）

消失多集霸氣回歸！「瞞到心裡癢」嗨翻鐵粉

不僅戲外是寵妻魔人，張雁名在劇中也展現霸氣一面。劇中馬國賢與陳婉婷經營的布店慘遭小人陷害，面臨被法院假扣押的超大危機。就在眾人一籌莫展之際，消失好一陣子的張雁名（飾 青河）宛如救世主般關鍵現身！他不僅在酒會上霸氣挺身，為黃瑄（飾 曉蘭）擋酒解圍，更一口答應幫忙調查幕後主因，超帥舉動讓觀眾大呼過癮。

▲張雁名自認浪漫和務實兼具。（圖／台視提供）

先前預告中，他一閃而過的畫面就已經引發熱烈討論，粉絲紛紛狂喊「期待唐老大回歸」、「河粉報到」。對此，張雁名感動直呼：「隔了那麼長一段時間很怕觀眾會遺忘，其實很多粉絲都一直去我粉專敲碗問我什麼時候回來，但基於不能劇透所以一直保密，真的是瞞得心裡很癢。」他笑稱自己私下也是重義氣的個性，因此演起挺身而出的戲碼特別有共鳴。

▲張雁名（左）劇中為黃瑄（中）化解危機。（圖／台視提供）



青梅竹馬隱忍愛意！金句狂炸超揪心

劇中張雁名和黃瑄飾演一對青梅竹馬，儘管黃瑄歷經喪夫之痛，兩人始終謹守分際。不過在最新劇情中，張雁名忍不住對黃瑄吐露真心話：「有些看不到的東西，是永遠不會變的。」深情金句讓兩人之間流露出既熟悉又極度克制的微妙氛圍。

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。