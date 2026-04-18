中職最正MC急性腸胃炎！　艾融心悸痛到哭：目前不太順

記者王靖淳／綜合報導

「中職最正MC」艾融平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（18）日她在Threads發文透露自己急性腸胃炎，讓她感到相當崩潰。

▲艾融。（圖／翻攝自Instagram／irenelin0413）

艾融分享，目前正值四月是她的生日月，不料身體卻在此時發出警訊。她無奈地向粉絲透露，自己的健康狀況出了問題，甚至直言這個生日月目前好像不太順」字裡行間透露出身體極度不適後的疲憊感。

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談到病發時的情況，艾融表示昨晚突然急性腸胃炎，劇烈的不適感讓她痛到哭。除了腹部的疼痛外，她還伴隨心悸的症狀。艾融提到，平常為了維持體態，總是在喊著要減肥，甚至還曾開玩笑說過：「OK，現在來個腸胃炎就完美了。」沒想到這句無心之言，竟然讓腸胃炎真的來了，讓她哭笑不得。

▲艾融急性腸胃炎。（圖／翻攝自Threads／irenelin0413）

目前艾融正處於休養階段，飲食也變得極度清淡，她在留言區以苦中作樂的口吻寫道，現在「吐司跟香蕉是我的好朋友」，只能靠著這兩樣簡單的食物度日。貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言關心她「祝福早日康復」、「還是要顧好自己的身體」、「保重身體，身體健康最重要。」