GD躺平也能年賺3000萬！南韓首位「無上限黑卡」藝人　驚人身家揭密

記者田暐瑋／綜合報導

G-Dragon（權志龍）以天才般的創作實力橫掃全球樂壇，驚人的財富累積速度與精準的投資眼光，也是大眾討論的焦點。據悉，他光靠版權收益就能穩定進帳約14億韓元，是韓國首位獲得「無上限額度黑卡」資格的藝人。

自2006年出道至今，GD累積的創作作品近200首，業界曝光的數據顯示，即便不從事任何演藝工作，GD每年的版權收益就能賺入14億韓元（約新台幣3000萬元），長年盤踞韓國音樂著作權收益金字塔頂端，使他成為少數獲准進入韓國音樂著作權協會核心創作者之列的偶像藝人，穩定的被動收入堪稱其最強大的財力後盾。

▲GD 。（圖／CFP）



[廣告]請繼續往下閱讀...

除了在音樂領域的不敗神話，GD轉投新東家後的商業操作同樣令人驚嘆，2023 年正式離開老東家YG娛樂後，在簽約新公司時，並未選擇領取全額現金簽約金，而是將其中一半轉為公司股票，帶來的成效相當驚人，光是在2024年就創造了高達3000億韓元（約新台幣64億元）的亮眼營收。

GD影響力早已擴散至時尚、投資與房地產等多重領域，資產配置也極具規模，曾以164億韓元（約新台幣3.5億元）全額現金購入頂級豪宅，還是韓國首位獲得「無上限額度黑卡」資格的藝人，象徵社會頂級財力地位，確立了他在韓國演藝圈財富階層中難以撼動的龍頭地位。