Energy書偉辣妻快生了！「狀態好到不科學」懷雙寶大肚現形：連呼吸都喘

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星、Energy張書偉的老婆謝京穎2025年底證實懷有雙胞胎，讓許多粉絲又驚又喜。她17日在社群網站透露，已經完成產前的最後一個拍攝行程，「倒數計時中」，正式進入臨盆倒數。

▲謝京穎完成產前的最後一個拍攝行程。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



在曝光的幕後照中，謝京穎身穿黑白橫條紋洋裝，外搭一件鵝黃色輕薄針織長袖罩衫，亮眼的色調更襯托出其紅潤氣色。貼身的衣物剪裁讓她隆起的渾圓大肚明顯可見，但四肢依然維持得相當纖細。

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▲謝京穎挺著大肚子入鏡。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



除此之外，謝京穎也在貼文中分享了懷孕後期的生理挑戰，「呼～懷孕後期真的連呼吸都喘。」除了體力上的快速消耗，她也感嘆出現腦力跟不上的情況，真實寫出許多職場準媽媽的心聲。

▲謝京穎狀態超好。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



隨著產前最後一項工作的結束，謝京穎字裡行間流露出如釋重負的放鬆，「謝謝大家今日的陪伴照顧與包容，一切都能順利收工。」接下來，她就是正式進入待產階段，專心等待新生命的降臨。

▲書偉和謝京穎即將迎來雙寶。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）