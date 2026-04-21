4月21日星座運勢／射手兩心交融 天蠍愛情征服一切
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：建立長期夥伴
感情：情意滿滿心意
財運：發展創新收入
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：處女
雙子座 ♊
工作：建立高效管理
感情：情緒穩定積極
財運：關注社會投資
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：持續優化產品
感情：與曖昧說再見
財運：參與社會公益
幸運色：橙色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：擁抱數位轉型
感情：堅守真愛之約
財運：培養管理能力
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：鼓勵員工創新
感情：步入婚姻殿堂
財運：注重生活品質
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：雙子
處女座 ♍
工作：善用數據決策
感情：穩固情感基礎
財運：保持樂觀積極
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：培養客戶忠誠
感情：愛意淨化心靈
財運：定期檢視財務
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：發揮領導影響
感情：愛情征服一切
財運：精打細算控制
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：天秤
雙魚座 ♓
工作：持續提升競爭
感情：處理分歧技巧
財運：善用科技投資
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：構建品牌價值
感情：幸福圈子環繞
財運：積極追求加薪
幸運色：銀色
貴人：金牛
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：實現業務增長
感情：經歷美好邂逅
財運：建立應變基金
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：金牛
射手座 ♐
工作：專注客戶需求
感情：兩顆心靈交融
財運：深入了解投資
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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