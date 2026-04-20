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4月20日星座運勢／射手職業提升增加收入　魔羯找到社會投資

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：增強工作效益

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感情：家庭和諧共處

財運：透過科技創新

幸運色：亮紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：鼓勵員工合作

感情：熱情奔放告白

財運：獲得意外贈禮

幸運色：金色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：提高自我實力

感情：永恆甜蜜愛情

財運：外幣市場獲利

幸運色：橙色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：達成業績目標

感情：心花怒放相悅

財運：找到社會投資

幸運色：淡藍色

貴人：獅子

小人：處女

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：員工自我提升

感情：深情對話心動

財運：收藏品更增值

幸運色：金色

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：持續改善設計

感情：處理複雜情感

財運：藝術投資增值

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：金牛

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【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：優化客戶體驗

感情：盼望美好開始

財運：具有成長潛力

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：雙子

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天蠍座 ♏

工作：推動創新科技

感情：力求完美實現

財運：財務合作獲利

幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：擴展業務版圖

感情：終結心靈糾結

財運：獲得專利收入

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：魔羯

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【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：推動公司目標

感情：久逢同窗好友

財運：獲得意外獎勵

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：獅子

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獅子座 ♌

工作：堅持品牌聲譽

感情：迎接美好結局

財運：醫療創新回報

幸運色：綠色

貴人：魔羯

小人：水瓶

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射手座 ♐

工作：創造價值回饋

感情：眾人喜慶鼓舞

財運：職業提升收入

幸運色：卡其色

貴人：雙魚

小人：天秤

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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