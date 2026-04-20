4月20日星座運勢／射手職業提升增加收入 魔羯找到社會投資
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：增強工作效益
感情：家庭和諧共處
財運：透過科技創新
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
雙子座 ♊
工作：鼓勵員工合作
感情：熱情奔放告白
財運：獲得意外贈禮
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：提高自我實力
感情：永恆甜蜜愛情
財運：外幣市場獲利
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：達成業績目標
感情：心花怒放相悅
財運：找到社會投資
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：處女
金牛座 ♉
工作：員工自我提升
感情：深情對話心動
財運：收藏品更增值
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：射手
處女座 ♍
工作：持續改善設計
感情：處理複雜情感
財運：藝術投資增值
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：金牛
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：優化客戶體驗
感情：盼望美好開始
財運：具有成長潛力
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：推動創新科技
感情：力求完美實現
財運：財務合作獲利
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：擴展業務版圖
感情：終結心靈糾結
財運：獲得專利收入
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：推動公司目標
感情：久逢同窗好友
財運：獲得意外獎勵
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：堅持品牌聲譽
感情：迎接美好結局
財運：醫療創新回報
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：創造價值回饋
感情：眾人喜慶鼓舞
財運：職業提升收入
幸運色：卡其色
貴人：雙魚
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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