邵雨薇破尺度解放bra！胸前鈕釦全開…事業線被看光 震撼2.3萬人

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她17日在社群網站上傳一系列內衣照，難得破尺度的畫面至今已吸引2.3萬人朝聖按讚。

邵雨薇一連更換四套不同風格的造型，展現出在甜美與性感之間自在轉換的駕馭能力。第一套造型，她身穿一件純白色的長版西裝外套，內搭黑色蕾絲內衣，呈現出強烈的視覺對比。下半身搭配高腰短褲與黑色尖頭漆皮短靴，展現出傲人的長腿比例。

▲邵雨薇拍攝內衣照。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



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第二套造型轉向知性優雅，邵雨薇穿上大地色系的無袖翻領背心，並運用同色系腰帶勾勒出纖細腰線。敞開領口，露出內搭的淺白色蕾絲內衣。

▲邵雨薇大方敞開領口。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



第三套造型充滿春天的活潑感，邵雨薇換上白色蕾絲大領片襯衫，內搭薄荷綠蕾絲內衣。下半身則選擇酒紅色高腰裙，強烈的跳色穿搭充滿法式少女感。

▲邵雨薇穿的內衣都很顯白。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



最後一套造型兼具華麗與甜美，邵雨薇穿著紫色蕾絲內衣，外罩一件米色薄款長袖針織外套，下半身則是大膽的銀色亮片迷你裙。她腳踩白色高筒襪與淺灰色高跟鞋，輕輕托腮坐在沙發上，散發出慵懶女人味。

▲邵雨薇辣秀美胸和長腿。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）