臺北音樂不斷電強勢回歸！　評審名單超華麗

記者蔡琛儀／台北報導

指標性原創音樂賽事「臺北音樂不斷電」今年正式回歸，以歷年最強評審陣容全面升級，「2026臺北音樂不斷電」原創音樂徵選即日起至5月3日於StreetVoice街聲平台開放網路徵件，旨在發掘下一個「大勢樂團」，今年更將賽事推向台灣原創音樂走向國際的全新高度。

▲▼資深音樂製作人大偉（劉哲麟）、李思嘉擔任2026臺北音樂不斷電評審。（圖／北流提供）

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初賽評審陣容集結金曲、金音獎戰力，包含出身第一屆「臺北音樂不斷電」優勝、現為海豚刑警與DSPS樂團貝斯手的鐘奕安，以「學長」身分回娘家擔任評選者；金獎製作人李思嘉、唱片企劃戴居、資深音樂製作人大偉也共同坐鎮。國際評審則邀請菲律賓音樂廠牌TRIN PH創辦人MC Galang與日本東京指標場館Spotify O-nest負責人森田大地，讓評選視角延伸至亞洲市場。

賽事將從網路海選一路殺進信義香堤大道廣場複賽，最終決戰於7月在台北流行音樂中心登場，前四強可獲國內各大音樂節演出媒合機會，冠軍團隊更將受邀參與北流「國際媒合計畫」前進國外音樂節，北流董事長梁序倫表示：「北流致力打造音樂人才培育平台，讓每一個具潛力的聲音，都有機會被聽見。」​​​​​​​​​​​​​​​​