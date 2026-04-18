小A辣「被通知結婚」變人妻？身分證個資全遭公開　親上火線開嗆

記者田暐瑋／綜合報導

網紅小A辣2020年勇敢赴泰進行性別重置手術，以自信且充滿正能量的形象經營社群平台，近日卻驚傳「被通知結婚」的荒謬消息，氣得她親自出面回應此事。

網上近日瘋傳小A辣「結婚消息」，她被稱已是「人妻」，且還在某大銀行擔任主管，她發現後迅速在Threads發聲澄清，嚴正聲明自己並未婚娶，而是身分證件與照片遭詐騙集團非法盜用，憤怒表示：「詐騙去死！」並藉此呼籲自己絕對不會在網路推薦任何投資標的，切勿輕信來路不明的理財資訊。

▲小A辣「被通知結婚」變人妻。（圖／翻攝自臉書）



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此事起因於詐騙集團公然亮出小A辣的身分證件，並在文中編造虛假身分，聲稱「老婆」是凱基的高階主管，詐騙帳號更進一步以專業理財姿態誤導大眾，宣稱投資0050（元大台灣50）或台積電（2330）成長太慢，轉而極力推薦一檔所謂的「頂級黑馬股」，強調只要投入新台幣3000元的低門檻資金，短期目標即可大賺至90萬元。

面對身分被盜用並演變成「人妻」的離譜行徑，小A辣本人也親自現身該貼文下方火辣開嗆：「靠邀，我什麼時候嫁給你了？」然而，詐騙帳號非但沒有收手，反而持續大演「深情內心戲」，回覆稱「寶寶別鬧了」、「我們吵架了」，甚至編造出是因為擅自將身分證放上網才引發冷戰的荒謬對話，試圖營造情侶吵架的假象來維持人設。

▲小A辣。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

