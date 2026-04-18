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余天這輩子只怕「辣個男人」　慘被木劍狂毆連余祥銓都不忍

記者葉文正／台北報導

胡瓜《下面一位》聯合《鑽石舞台之夜》，趁排練空檔與藝壇大哥余天話當年，於天提到他最怕的是他爸，連從政都是爸爸力推才加入政壇，不過余天說實在被爸打得很慘，曾被用木劍砍，還被吊起來打，只因「一顆蘋果」。

▲余天與胡瓜等藝人拜拜求演出一切順利。（圖／下面一位）

▲余天與胡瓜舞台效果十足。（圖／下面一位）

余天一輩子天不怕地不怕，就怕老爸爸，他也解釋：「爸爸經歷日治時代，也是很狠的，他一直打電話要我去選立委，結果現在我很後悔從政，但他貶我也是很狠，直到１６歲那年我反抗他才不再打我。」

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▲余天與胡瓜等藝人拜拜求演出一切順利。（圖／下面一位）

▲黃西田(右)也慘被巴臉。（圖／下面一位）

余天表示，到現在人生不吃蘋果，而且一看到就很討厭，原因竟是：「當年蘋果一顆五元，非常的貴，我就騙爸爸說要買圓規，需要五元，結果回家爸爸問圓規呢，我說吃掉了，結果被爸爸吊起來打，非常慘。」也因此不再吃蘋果，但立誓不打小孩，只因當年被打太慘。

▲余天與胡瓜等藝人拜拜求演出一切順利。（圖／下面一位）

▲余天與胡瓜等藝人拜拜求演出一切順利。（圖／下面一位）

三人也提到余祥銓當年的糗事：「余祥銓當年剛從加拿大回來，帶女友去看電影，還被警察臨檢，就被查到有大麻，余天當時在印尼作秀，趕緊回來，結果兒子被關２２天，余祥銓還說爸爸拖鞋可否再買一雙，竟引起李亞萍抓狂。」李亞萍大吼：「你乾脆住這裡，就好，還再買一雙拖鞋，不要出去好了。

▲余天與胡瓜等藝人拜拜求演出一切順利。（圖／下面一位）

▲胡瓜(左起)賴慧如與歐弟。（圖／下面一位）

余天也提到自己被關經歷，「那年我在舞台上開黃腔，當場被警察抓走，也是被關，還因而被判歌監，禁唱一年，李亞萍也在那時愛上他，兩人每天從看守所跟飯店遙相對望，李亞萍還拿絲巾揮舞，後來肚子大了，就結婚生子一直到現在。」

《下面一位》也獨家記錄主辦在台北流行音樂中心的「鑽石舞台之夜」幕後準備工作，此次演出不僅規模擴大、燈光舞美比照最高規格，更匯集了橫跨半個世紀的演藝圈大咖齊聚一堂。

對於這次主辦「鑽石舞台之夜」，胡瓜透露自己早年就在餐廳秀時期當過老闆，對舞台細節極其講究。現場繽紛的色彩與豪華的舞台配置，擔任總導演的他一樣對所有表演有著超高要求，不論是彩排時在一旁認真盯場，演出當下在幕邊也心繫表演，為的就是要讓所有觀眾享受到最精彩的演出和難忘的夜晚。

而本次演唱會最受矚目的焦點，莫過於許久未公開露面的「歌壇長青樹」余天大哥，已 78 歲的余天，這次為了慈善公益特別答應演出。胡瓜也親自向余天表達感謝之意，兩人暢談往事回憶滿滿，而談到兒子余祥銓，余天則流露慈父之心，如今見到兒子能獨當一面主持、照顧家庭，深感欣慰。雖然余天笑稱自己現在「沒工作、靠兒子余祥銓」，但舞台魅力依舊，一曲經典歌謠響起，瞬間勾起台下無數老觀眾的回憶。

同事是秀場好有的「保庇天后」王彩樺也分享過去辛酸往事，早期為了上節目求生存的，甚至曾應製作單位要求「生吞金魚」，如今回想起來依然驚心動魄，展現了秀場藝人堅韌的敬業精神。

除了經典大咖藝人，胡瓜也找來金曲哥王蕭敬騰，並透露蕭敬騰一接獲胡瓜詢問後是不加思索的立馬答應，為了此次演出特地飛回台，結束表演後也要趕飛機回國外去工作，行程滿檔已經四天沒睡但還是義氣相挺，敬業精神令人佩服。

胡瓜感性表示：「雖然我們的年代快過去了，但台灣藝人的才華不輸國外，希望把這份好的東西傳承下去。」

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余天余祥銓余苑綺陳鑑

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