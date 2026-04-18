粉絲寫《如何嫁給張凌赫》論文瘋傳！　「橫店入贅工程」觀點網笑翻

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星張凌赫憑藉古裝陸劇《逐玉》迅速爆紅，微博粉絲數已突破1842萬，成為當前一線男神，近日網上流傳一篇名為《如何嫁給張凌赫》的論文，荒謬論點讓無數網友笑翻：「笑不活了！全網最有文化的追星現場！」

網上流傳一篇名為《如何嫁給張凌赫》的論文，該文以嚴謹的學術論文架構為包裝，結合了投資理財與地理經濟學概念，將「追星」提升至戰略研究層級。作者虛構了多個頗具威嚴的學術單位，如「全宇宙夢女聯合會‧首席戰略策士」以及「國家追星戰略研究中心跨階層婚姻課題組」，並聲稱該研究受到「全國追星戰略基金」及「橫店入贅工程」的共同資助。

▲▼離張凌赫最近的一次！深圳商場驚見「夜排人龍」。（圖／翻攝自微博）



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作者在結論中直白地指出，在追星市場中，傳統的顏值與聲援僅是基本進入門檻，真正的決勝點在於「硬核知識與階層資產」，建議若想縮短與張凌赫的物理距離，粉絲應實踐「地理位置套利」，迅速遷移至上海或橫店工作，並深造理工科背景以對應張凌赫自身的理工背景，藉此獲取偶像的青睞，將「內卷」的競爭力轉向實質的自我提升。

除了追求策略，論文中更引入了金融學的風險對沖概念，提醒讀者「追星屬於高風險標的」，幽默建議粉絲應在投資組合中配置部分精力於普通的「優質理工男」板塊，以應對偶像市場隨時可能發生的「泊松跳躍風險」（意指偶像突發的形象坍塌或醜聞）。儘管論文內容純屬虛構與惡搞，卻成功反映出張凌赫在粉絲心中極高的吸引力，「對張凌赫沒有追星感，只有想談戀愛的慾望」、「看完覺得我不配喜歡他了」。