吳慷仁「重慶解鎖第一次」哭了！2器官被重創⋯揭超痛代價：極傷自尊

記者潘慧中／綜合報導

吳慷仁最近造訪重慶，除了感嘆地形高低起伏、樓梯多到考驗腿力，還第一次解鎖正宗的重慶老火鍋。原本一行人對吃辣自信滿滿，沒想到開吃不到15分鐘，工作夥伴就紛紛陣亡，他本人也不例外，「胃與屁股都重創。」

▲吳慷仁最近造訪重慶。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）



吳慷仁17日在臉書透露，挑戰重慶老火鍋前，點餐阿姨詢問辣度，同行夥伴你一言我一語地展現吃辣實力，「我就看著站在旁邊的阿姨…輕輕的嘆了一口氣…很平靜地說了一句…『微微辣』先吧…然後帶著詭異又不失禮貌的微笑離開…（感覺就好像她看過無數次這樣的畫面一樣）。」

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▲吳慷仁第一次解鎖正宗的重慶老火鍋。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）

結果開吃不到15分鐘，這場辣味對決勝負立見。吳慷仁透露當時直接擊倒了2位夥伴，而他「也沒好到哪裡去」，隨即也被一片海帶擊垮，「長長的海帶吸了湯汁…辣油直接上鼻孔裡…陣亡+1…流下感人的淚水…。」

▲吳慷仁被辣味逼哭。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）



經過一夜火辣洗禮，吳慷仁隔日起床後感觸良多，直言「胃與屁股重創的我…有感的想起了昨晚重慶阿姨的微笑」，他笑說雖然重慶所謂的「微微辣」很美味，但對身體以及自以為能吃辣的自尊「傷害都極大」。