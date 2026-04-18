和田彩花為何選台灣結婚？「夫妻別姓」是關鍵　日3女星也曾發聲

記者張筱涵／綜合報導

日本前女團ANGERME成員和田彩花於2026年4月17日宣布在台灣完成婚姻登記，她在聲明中提到，選擇在伴侶的母國台灣結婚，是因為台灣同時允許「同性婚姻」與「夫妻別姓」，更符合她心中理想的社會制度。本文整理近年日本女性藝人對「夫妻別姓」的相關發言與觀點，以及日本現行法律制度。

和田彩花：台灣能自由實現同姓婚和夫妻別姓

和田彩花表示：「我在台灣結婚了。之所以選擇在台灣，是因為我一直支持同性婚姻，以及可以選擇夫妻別姓。在台灣，這兩點都能自由實現。」她認為，在這樣制度下成立的婚姻，更接近自己心中理想的樣貌。

她也提到，雖然自己是國際婚姻，在日本同樣可以選擇夫妻別姓，但仍希望不只是自己，而是「所有希望如此的人，都能活出屬於自己的生活」，並期盼日本能盡早實現選擇性夫妻別姓與同性婚姻。

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▲和田彩花17日宣布和台灣伴侶結婚。（圖／翻攝自X／ayakawada）



橋本愛：若無法別姓「甚至不想結婚」

日本演員橋本愛則在2026年3月17日於《週刊文春》專欄中，分享對夫妻別姓的看法。她坦言，小時候曾因喜歡母親的舊姓而想改姓，但也理解當時沒有這樣的權利。

她進一步指出：「現在甚至覺得，如果選擇性夫妻別姓無法實現，就不想結婚。」她認為名字承載個人全部的人格，因此無法接受被剝奪，也同樣無法將自己的姓氏強加給伴侶，若雙方都不願妥協，「現階段幾乎無法選擇結婚」。

▲橋本愛曾在《週刊文春》發表相關文章。（圖／翻攝自Instagram／ai__hashimoto）



宇多田光：歌詞直問「何時才允許？」

天后宇多田光也曾透過作品觸及此議題。她於2025年5月發行歌曲〈Mine or Yours〉，歌詞中寫道：「令和何年になったらこの国で、夫婦別姓OKされるんだろう」（究竟要到令和幾年，這個國家才會允許夫妻別姓），引發日本網友廣泛討論。

▲宇多田光去年推出新歌〈Mine or Yours〉。（圖／翻攝YouTube／THE FIRST TAKE）



IMALU：姓氏改變不等於失去家庭感

日本電視節目《上田與女人深夜熱議》2025年7月也曾討論夫妻別姓。藝人IMALU在節目中表示，自己對改姓並沒有強烈堅持，甚至認為「麻煩的是改名的手續」，因此目前覺得不一定要進行法律婚姻。

針對反對者常提到的「家庭一體感會消失」，IMALU則分享自身經驗指出，自己父母離婚、母親再婚，哥哥甚至改過3次姓，「但不代表家庭沒有連結，也不覺得姓氏改變會讓關係變差」，質疑家庭感是否真的與姓氏相關。

▲IMALU曾談改姓制度，引起討論。（圖／翻攝自Instagram／imalu_0919）



日本現行制度：法律仍採「夫妻同姓」

在法律面，日本目前仍未實施選擇性夫妻別姓制度。根據《日本民法》第750條規定，夫妻在結婚時，必須選擇使用「夫或妻其中一方的姓氏」，也就是採「夫妻同姓原則」。

雖然法律並未禁止在職場等特定情境使用舊姓作為通稱，但在戶籍與正式文件上仍須統一姓氏，且也不允許創設第三種新姓。

此外，《戶籍法》第74條也規定，婚姻登記時必須填寫夫妻共同使用的姓氏。而在離婚情況下，依《民法》第767條，改姓一方原則上需回復婚前姓氏，但可在一定條件下申請繼續使用婚後姓氏。

目前日本社會仍持續討論是否導入夫妻別姓制度，尤其在國際婚姻中已可適用別姓，也使相關改革聲浪持續升高。