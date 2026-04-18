野生林志玲「現蹤台北中山區咖啡廳」！站櫃台親泡咖啡⋯0偽裝全被拍

記者潘慧中／綜合報導

林志玲近日驚喜現身台北中山區的咖啡廳，挑戰擔任「一日咖啡師」。她17日在社群網站分享一系列親手製作咖啡的照片，從最基礎的磨豆、壓粉到萃取過程，她都全程參與體驗，讓大批粉絲都忍不住興奮直誇她根本是「最美咖啡師」！

▲林志玲現蹤台北中山區的咖啡廳。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



照片中，可以看到林志玲上半身穿著一件米白色無袖西裝背心，帶有精緻的滾邊與金屬鈕扣，下半身搭配白底黑點的長裙和黑色跟鞋，完美襯托出她高挑纖細的身形。

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▲林志玲喝咖啡。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



不只這樣，當林志玲沖咖啡時也展現出專業架勢。她側身站在咖啡機前，專心地操作機器，磨豆、壓粉、萃取咖啡時，她細心觀察液體流下的每一刻，神情專注而平和，舉手投足間流露出優雅氣息。

▲林志玲體驗沖泡咖啡。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



體驗完咖啡製作過程後，林志玲也趁機享受片刻的悠閒。另一張照片捕捉到她坐在咖啡廳外的木板上，雙手托腮、眼神望向遠方，模樣既俏皮又充滿少女感。

▲▼林志玲還在咖啡廳外拍照。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

