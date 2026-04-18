和田彩花結婚了！　選台灣登記揭「兩大關鍵」：更接近理想樣貌

記者張筱涵／綜合報導

日本女星、前ANGERME（原S/mileage）隊長和田彩花，17日透過社群發布中日文雙語聲明，宣布已在台灣完成結婚登記，並親自說明選擇在台灣結婚的原因，強調因為當地制度能實現她重視的兩大價值，引發關注。

▲和田彩花在台灣結婚了。（圖／翻攝自FACEBOOK／和田彩花﻿）



因支持同性婚與「夫妻別姓」 選擇在台灣結婚

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和田彩花在聲明中表示，之所以選擇在伴侶的母國台灣結婚，主要有兩個原因，一是自己長期支持同性婚，二是希望能保有夫妻各自的姓氏。她指出，在台灣「這兩件事都可以自由實現」，也因此認為，在這樣制度下成立的婚姻，「更接近我們心中理想的樣子」。

和田彩花也提到，雖然自己是國際婚姻，在日本也能選擇夫妻別姓，但仍希望未來「不只是自己，而是所有人都能自由選擇自己的人生」。

▲和田彩花分享在台灣結婚的原因。（圖／翻攝自X／ayakawada）



盼日本制度改變 「希望有天能互道恭喜」

和田彩花進一步表達對日本現行制度的期待，指出目前日本仍未全面開放選擇性夫妻別姓與同性婚，希望相關制度能儘早實現。她表示，當社會真正讓每個人都能活出自我時，「希望能和大家一起互相說一聲『恭喜』」，字句間展現對社會多元價值的關注。

此外，和田彩花也透露台灣家人特別為兩人舉辦慶祝派對，氣氛溫馨。附上的照片就是當時拍下的。

▲和田彩花分享慶祝現場的照片。（圖／翻攝自FACEBOOK／和田彩花﻿）



從偶像隊長到多元發展

現年30歲的和田彩花，1994年出生於日本群馬縣，曾是早安家族旗下團體ANGERME（前稱S/mileage）隊長，於2019年畢業後轉向多元發展，身兼歌手、演員與聲優等身分。

【和田彩花臉書全文（灰字為翻譯補充）】

ご報告

報告

台湾で婚姻しました。

我已在台灣完成結婚登記。



パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自由に実現することができます。

之所以選擇在伴侶的母國台灣結婚，是因為我一直以來都支持同性婚，以及可以選擇夫妻各自保有姓氏。在台灣，這兩件事都能夠自由實現。



こうした制度のある台湾で結ぶ婚姻は、自分たちが思い描いていた理想のかたちにより近いのではないかと感じています。

我覺得，在擁有這樣制度的台灣締結婚姻，或許更接近我們心中理想的樣貌。



私の場合は国際結婚なので、日本でも夫婦別姓を選択できますが、私だけでなく、それを望むだれもが自分らしい人生を歩めるようになってほしいです。

由於我是國際婚姻，在日本也可以選擇夫妻別姓，但我希望不只是我，所有有這樣想法的人，都能夠走出屬於自己的人生。



選択的夫婦別姓や同性婚が一日でも早く、ここ日本で実現することを願っています。

也期盼選擇性夫妻別姓與同性婚，能夠在日本早日實現。



誰もが自分らしい人生を歩めるようになったとき、みなさんと一緒に「おめでとう」と言い合えたら嬉しいです。

當每個人都能活出自我人生的那一天，希望能和大家一起互相說聲「恭喜」。



写真は、台湾の家族がお祝いパーティーをしてくれたときのものです。

照片是台灣家人為我們舉辦慶祝派對時拍下的。



想向大家報告一件重要的事——就是我在台灣完成了結婚登記。

之所以選擇在伴侶的母國台灣結婚，是因為我長期支持同性婚與希望可以保有夫妻各自的姓氏，而在台灣，人們可以自由的做到這兩件事。

我們覺得，在這樣的制度下成立的婚姻，或許更接近我們心中理想的藍圖。

現在的日本，並不是每個人都能自由地走出屬於自己的人生。因此還是希望日本，選擇性夫婦別姓與同性婚能早日開花結果。

當這些在社會中真正落實的那一天，想和大家一起互相說一聲「恭喜」。