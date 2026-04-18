《順風婦產科》朴美善乳癌宣布復出！老公感性告白惹淚

記者田暐瑋／綜合報導

南韓女星朴美善以家庭喜劇《順風婦產科》中「美月媽」一角打開知名度，不過去年8月證實罹乳癌，為了專心對抗病魔，全面暫停演藝圈活動。近日傳出復出喜訊，據悉將加盟全新的綜藝節目，老公也將一起搭檔，對妻子康復復出全力支持。

根據廣播界人士17日透露，朴美善已接到新綜藝節目《火熱的家》（，불타는가）主持邀約，預計6月首播，目前朴美善正持「積極肯定」的態度進行最後商討，而丈夫李鳳元也計畫共同出演，節目形式為觀察藝人家庭日常生活的實境真人秀，是繼2024年12月《現在是一個人》及《第二次結婚戰爭》播畢後，時隔1年半再度重拾主持棒。

▲朴美善。（圖／翻攝自Instagram／ misun_park15）



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朴美善去年11月曾以落髮後的短髮造型現身節目，坦然分享抗癌心路歷程，透露自己已接受了16次放射線治療，並持續接受藥物治療中，其樂觀堅強的態度感動無數觀眾。對於妻子的身體狀況，老公李鳳元透露：「（妻子）目前療程已全部結束，正一邊服藥一邊觀察後續狀況。」儘管自嘲「我天生不是那種很會照顧人的性格」，但他感性表示：「現在只要她開口要求，我什麼都會幫她做到。」