《浪姐7》挨轟沒人性！　謝娜揭「廁所門是鎖著的」

記者張筱涵／綜合報導

中國綜藝節目《乘風2026》（即《浪姐7》）近日開播，由謝娜擔任主持人。她17日透過一段長約6分鐘的影片分享錄製幕後花絮，不僅曝光節目現場氛圍，也意外引發爭議。

▲謝娜是《浪姐7》主持人。（圖／翻攝自微博／謝娜）



影片中可見，謝娜在台下全程投入觀賞參賽者表演，不時跟著哼唱、起身鼓掌甚至尖叫應援，氣氛相當熱烈。節目結束後，她也主動與兩側觀眾擊掌互動，展現高人氣；回到後台則逐一向參賽者與工作人員問候，親和力十足。

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直播形式讓她更興奮 自稱「即興女王」

在首次直播錄影結束後，謝娜也進行休息室Q&A環節。她坦言，相較過往錄播形式，這次採用直播讓她更有挑戰與刺激感，「直播讓我覺得更興奮，我更喜歡直播」，並表示自己熱愛臨場突發狀況，「因為我是即興女王」。

▲謝娜享受直播錄影。（圖／翻攝自微博／謝娜）



爆料錄影「廁所門上鎖」 掀網友爭議

不過，影片中一段發言意外成為焦點。謝娜在走廊對鏡頭笑說，平常姐姐們在錄製時，「上廁所的門是鎖著的」，還提到李小冉前一天表演RAP時狀態「快要爆了」，相關內容瞬間在微博引發討論。話題「謝娜爆料浪姐錄製時廁所門是鎖的」更迅速登上微博文娛熱搜榜，不少網友對節目組的管理方式表達質疑。

▲▼謝娜爆料廁所門是鎖起來的惹議。（圖／翻攝自微博／謝娜、熱搜榜）



網友兩派論戰 質疑基本需求遭忽視

部分網友認為，節目組若限制上廁所，恐影響參賽者基本需求與身體狀況，直言「太離譜」、「連最基本的都不給」，甚至批評節目缺乏人性。

但也有另一派聲音認為，謝娜公開此事正是為了讓問題被看見，「如果她不說，外界也不會知道」，認為矛頭應指向節目制度，而非主持人本身。

目前節目組尚未對相關爭議做出正式回應，不過話題持續延燒，也讓《浪姐7》在開播初期就因幕後管理問題引發外界高度關注。