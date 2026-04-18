廖峻中風發病1年近況曝光！　廖錦德深夜揭「遭看護盜領30萬」真相

記者田暐瑋／綜合報導

資深藝人廖峻自去年4月17日因腦溢血導致三度中風，17日是發病屆滿一年的日子，家庭紛爭與照護問題備受關注，兒子廖錦德深夜發表長文，表示照護父親並不辛苦，面臨排山倒海的造謠與精神折磨才令家人心力交瘁，強調自己手中的指控皆「有憑有據」，將靜待法官最終的公正判決。

詳述這一年來陪病的心路歷程，廖錦德為守護家人的名譽與父親的權益奮戰到底，針對備受矚目的法律進度，透露前照顧者楊小姐提出的「恐嚇」與「妨害自由」控訴，法院已正式判決不起訴，還其清白；而他針對對方提告的「竊盜」、「妨害名譽」及「詐欺」案件，目前則仍在審理中。

▲廖峻和兒子廖錦德。（圖／翻攝自FACEBOOK／錦德）



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廖錦德質疑，對方利用父親不省人事的時機，非法使用其手機、甚至移花接木提供媒體不實資訊，還曾未經許可領走父親帳戶內30多萬元，並盜刷信用卡繳納私人車捐，甚至取走黃金、戒子與重要合約書至今未還，對此，廖錦德堅定表示：「我堅持要合法。」並已將所有數位定位紀錄與財務證據提交地檢署。

廖錦德表示，當時向父親求證，廖峻親口證實從未授權對方保管私人物品且禁止交給家人，亦未曾簽署任何經紀或投資授權書，更否認了所謂的「告白」與「指示領錢」等說法，痛批對方製造兒子不聞不問的假象。最後他坦言父親或許不完美，但在子女心中仍是帶來無數歡笑、獨一無二的英雄，呼籲外界不要再受無憑無據的「說故事大賽」誤導，將公佈所有手邊資料以平反家庭所受的悶虧。

▲廖峻中風發病1年近況曝光。（圖／翻攝自FACEBOOK／錦德）