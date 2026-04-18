吳怡霈內湖下班叫優步小黃 一上車「驚見3景象」：不能給10顆星嗎

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她17日便在社群網站有感而發地說，「週五下班時間有多難叫車」，想從內湖前往東區的她叫Uber，結果車費讓她卻步，「賭一把叫優步小黃」，沒想到上車後的景象讓她又驚又喜！

▲吳怡霈分享週五在內湖下班後叫車的經歷。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



吳怡霈在Instagram限時動態感嘆，適逢周末前的下班時間，叫車極度困難，又發現Uber從內湖搭到東區的車費達600元，讓她久違地決定叫優步小黃，「因為很怕小黃車內臭味跟不乾淨。」

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▲吳怡霈久違地決定叫優步小黃。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



等了25分鐘後，吳怡霈預約的優步小黃終於抵達，結果上車後的體驗讓她徹底改觀，「超乾淨，無一絲異味，駕駛大哥態度非常良好」，對方的開車技術也讓她感到十分舒服。

▲上車後的景象讓吳怡霈又驚又喜。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



對於這次神級般的乘車體驗，吳怡霈意猶未盡地說：「Uber不能給10 顆星嗎？」字裡行間流露出對該位司機的高度肯定，「謝謝宇宙」，表達在艱難的下班時段能遇到優質司機的感激之情。