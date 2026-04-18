《換乘戀愛3》夫妻+1！孔尚貞、徐敏亨秋天結婚　絕美婚紗曝光

記者張筱涵／綜合報導

韓國戀愛實境節目《換乘戀愛3》再傳喜訊！曾在節目中復合的情侶檔，孔尚貞與徐敏亨正式宣布即將步入婚姻，引發粉絲關注與祝福。

▲孔尚貞和徐敏亨宣布秋天結婚。（圖／翻攝自Instagram／jeong_2._.x）



孔尚貞17日透過個人社群發文報喜，甜蜜寫下：「我要結婚了。」她回顧兩人一路走來的感情，坦言過程中「吵吵鬧鬧、爭執又和好」，在磨合與理解中持續成長，「我們比任何人都忙著相愛，才走到今天」。

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曝光求婚過程 秋天將成新娘

孔尚貞也透露，兩人個性差異不小，但在相處中學會彼此調整與包容，「理解對方的心也慢慢變多了」，雖然「還在學習如何不吵架」，語氣中滿是戀愛中的真實與甜蜜。

談到求婚過程，孔尚貞分享，徐敏亨在去年冬天悄悄預約婚禮場地，正式開啟兩人的婚禮準備，「還收到了可愛的求婚，一邊心動一邊慢慢準備，回過神來時間已經過了不少」。她也預告，自己將在今年夏天過後、秋天成為新娘，並請粉絲持續以溫暖的心支持兩人。

婚紗照曝光 甜蜜互動閃瞎粉絲

隨著喜訊曝光，孔尚貞同步公開多張婚紗拍攝花絮照。照片中兩人換上多套造型，無論是純白婚紗搭配西裝的經典造型，還是黑色禮服的優雅氛圍，都展現出自然又甜蜜的互動。兩人時而牽手對視、時而貼近嬉笑，甚至還有拿著氣球、蛋糕的可愛畫面，幸福感滿溢。

《換乘戀愛3》情侶修成正果

事實上，孔尚貞與徐敏亨因出演《換乘戀愛3》備受關注，兩人以「前任情侶」身份登場，最終選擇復合，如今更修成正果，從節目走到現實婚姻，堪稱節目代表性情侶之一。

孔尚貞過去為韓國短道競速滑冰國家代表選手，於2021年退役後轉任短道裁判；徐敏亨則是現職於大學醫院的外科醫師。兩人各自在不同領域發展，卻攜手走向人生新階段，也讓外界相當看好這段戀情的未來發展。