趙永馨惡整男神！逼劉雪華「吃蒜頭拍吻戲」　曝秦漢護花「拿球棒衝下車」

記者蕭采薇／台北報導

62歲「瓊瑤女郎」趙永馨過去在《庭院深深》中飾演傻女「翠珊」紅遍大街小巷，她17日出席全新影音「挖趣tv平台」懷舊戲劇體驗會，不僅在台上重現「翠珊」降齡成5歲女孩講話的模樣，看到30多年前的經典劇集片段播出時，更是一度哽咽落淚。

▲「瓊瑤女郎」趙永馨久違現身。（圖／記者湯興漢攝）

重現「翠珊」經典片段淚崩！嘆：體會到人生如夢

[廣告]請繼續往下閱讀...

受訪時她感慨表示，當年的場景與一起合作的瓊瑤、秦漢、劉雪華、林瑞陽彷彿昨日：「像是看到人生跑馬燈，想起以前演戲的模樣，體會到人生如夢。」她越說越感傷，甚至眼眶含淚對在場媒體說：「下次還有機會再看到你們嗎？也許再下一個30、40年，不見得可以再看見各位了，所以我很珍惜。」

▲「瓊瑤女郎」趙永馨想起過去，感性落淚。（圖／記者湯興漢攝）

磕頭認瓊瑤當乾媽！失戀獲暖心安慰



趙永馨曾磕頭認瓊瑤為「乾媽」。回憶起對方，她表示瓊瑤私下是個「很獨立又陽光的女性」，對年輕演員相當照顧，拍戲動輒半年朝夕相處，瓊瑤常會來探班關心大家的吃住與心情。

趙永馨透露，有次自己失戀，瓊瑤默默觀察得知後，簡單拍了她的肩膀安慰：「沒關係，堅強一點，一定會有更好的。」讓她深受感動直呼：「那時候真的很脆弱，她輕輕拍拍你，就會很想哭，是很溫暖的力量。」坦言在瓊瑤走後「真的很想她」。

▲「瓊瑤女郎」趙永馨想起過去，感性落淚。（圖／記者湯興漢攝）

慫恿劉雪華吃蒜頭拍吻戲！爆秦漢拿球棒霸氣護花

趙永馨曾多次與劉雪華合作，至今仍保持聯絡。回憶當年，她笑說：「我跟雪華都一起捉弄秦漢。」當時秦漢跟劉雪華常有吻戲，趙永馨就會準備蒜頭偷偷塞給劉雪華，劉雪華要親之前會吃，秦漢一親下去就會嚇到大叫：「哇！雪華妳剛吃什麼！」

除了逗趣的吻戲，趙永馨也透露秦漢私下相當有「英雄主義」。有次大夥在山上泡溫泉拍《庭院深深》，遇到許多粉絲來要簽名，喝了點小酒的秦漢誤以為這群陌生男子是來騷擾她們的，急著到後車廂拿棒球棍喝斥對方：「什麼事！」霸氣舉動讓她連忙制止。

▲「瓊瑤女郎」趙永馨久違現身。（圖／記者湯興漢攝）



在趙永馨心中，秦漢個性其實很像小孩，是個很斯文的演員，還會叫她的小名「依依」。幾年前她接到導演劉若英邀約演出《忘了我記得》，其實就是衝著秦漢有演出才立刻答應。兩人在片場重逢時，高興得抱在一起跳躍。

目前忙於推廣茶文化的趙永馨，近期將茶藝館搬到鶯歌，未來打算發展成「觀光直播攝影棚」，邀請圈內好友上節目。閒暇之餘她也會追劇，被問到秦漢和近期爆款陸劇《逐玉》的張凌赫誰比較帥？她幽默笑答：「不同世代審美不一樣，都帥。」