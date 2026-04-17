鹿希派體力不支「喊停拉褲子」　包庭政崩潰大喊：我才是包偉銘之子

記者葉文正／台北報導

運動競技節目《全城地圖：最強明星隊》自開播以來話題不斷，這次迎來「演藝圈星二代」全面參戰，分別有吳宗憲之子：鹿希派、包偉銘之子：包庭政、許仙姬之子：許明杰、李㼈之子：李奕龍、資深藝人康雷與張鴻之子：李東軒、林瑞陽之子：林禹、焦恩俊之女：焦曼婷、柴智屏之女：高雋雅。選手們的強大背景，也讓藍隊隊長錢薇娟笑說：「聽說這集你們背景都很硬喔！」

▲吳宗憲之子鹿希派(左)、許仙姬之子許明杰。（圖／全城地圖：最強明星隊）

《全城地圖：最強明星隊》迎來最強星二代參賽，選手們扛著父母的金字招牌，準備來場大亂鬥！本周首次進到泳池進行比賽，鹿希派一下水就大喊：「真的很冰、很冷耶！」不過他興致一來隨口哼起了包偉銘經典歌曲〈跑跑跑〉，讓正牌包大哥星二代包庭政顧不得比賽還在進行中就大喊說：「我才是包偉銘之子！你不要搞錯！」讓現場笑聲不斷。

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▲眾人忙到人仰馬翻。（圖／全城地圖：最強明星隊）

競賽場地再進化，特別進軍最強百貨「小北百貨」，參賽選手穿梭在貨架間進行高強度的比賽，生活百貨跟健身器材形成高反差的強烈對比，意外增添比賽的趣味性與精采度。當鹿希派在「槓鈴波比跳」項目時，因體力不支腳軟，自己喊停：「等一下，褲子要掉了！」立即被一旁的隊長錢薇娟催促：「不要等一下，快一點啦你！先下去休息！」

但身為綜藝大哥之子的鹿希派依舊不急不徐地跟錢姐寒扣，表示：「安全第一。」讓錢薇娟無可奈何，直呼：「幫我叫他爸（吳宗憲）來！」江宏傑則在一旁笑到流淚，更笑說：「我第一次看到錢姐看這麼無能為力的表情。」

有趣的是，鹿希派退場休息後，藍隊反而狀態大爆發，連續拿下多項勝利。許明杰更打趣表示，坐在場邊的鹿希派就像《X戰警》中的「X教授」，而鹿希派也配合擺出招牌手勢，儘管無法再戰，依舊成為全場笑點製造機。另一方面，紅隊在江宏傑帶領下急起直追，連勝兩場讓雙方獎盃數差距縮小。