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項婕如煞車失靈慘摔！上百隻蛆塞進鞋縫　曹佑寧飯店撞鬼「電視詭異秒開」

記者蕭采薇／台北報導

靈異驚悚電影《祭弒》17日於西門威秀影城舉辦沉浸式電影主題展揭幕活動。監製曾禎、導演邱晧洲率領主演曹佑寧、項婕如及「啦啦隊女神」林襄共同剪綵。

▲▼《祭弒》導演邱晧洲、主演曹佑寧、項婕如、特別演出林襄，出席西門主題展揭幕活動照。（圖／威視提供）

▲（左起）監製曾禎、曹佑寧、項婕如、林襄、導演邱晧洲，出席《祭弒》西門主題展揭幕。（圖／威視提供）

片中有不少「蟲蟲危機」橋段，項婕如甚至要跟上百隻「營養良好」的蛆蟲對戲。她笑說一拉開箱子，蟲全部掉在身上跟拖鞋縫裡，「癢癢得很像溫泉魚在咬腳」，為了不誤殺道具演員，拍攝前還先拿一隻放在手心培養感情。

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檔車煞車失靈慘摔！項婕如驚揭曹佑寧「超中二」真面目

談到重頭戲，項婕如對陰森隧道的撞鬼戲記憶猶新。她驚呼當時騎著復古檔車竟發生煞車失靈，在下坡隧道失控狂衝，最後她無法放開煞車，直接連人帶車滑出一個「Ｃ字型」慘摔，拍完才發現手腕扭傷。相反地，曹佑寧對這場戲卻充滿期待，笑稱自己把自已想像成「一拳超人」，再恐怖的惡鬼一拳就解決，覺得超好玩。

▲▼《祭弒》導演邱晧洲、主演曹佑寧、項婕如、特別演出林襄，出席西門主題展揭幕活動照。（圖／威視提供）

▲項婕如拍隧道撞鬼戲檔車突剎車失靈，拍到體力透支，左為曹佑寧。（圖／威視提供）

曹佑寧「超中二」的心態讓項婕如大開眼界。她爆料原本以為曹佑寧很有距離感，沒想到完全沒偶包，在一場校園戲中「盧人」功力全開，讓她直呼：「沒遇過這麼中二的男生，算是第一次體驗！」兩人在片中也維持著「友達以上，沒有戀人」的微妙關係。

▲▼《祭弒》導演邱晧洲、主演曹佑寧、項婕如、特別演出林襄，出席西門主題展揭幕活動照。（圖／威視提供）

▲曹佑寧在《祭弒》飾演「何仙姑」乩身。（圖／威視提供）

曹佑寧自爆飯店撞鬼！

曹佑寧此次特地穿上片中「道服」帥氣登場，化身最帥驅魔人，他透露為了準備角色，每天都在家中頂樓偷偷練習。因為有多場戲在城隍廟拍攝，有先和城隍爺打招呼，不僅沒有遇到靈異事件，反而充滿被庇護的安心感。

▲▼《祭弒》導演邱晧洲、主演曹佑寧、項婕如、特別演出林襄，出席西門主題展揭幕活動照。（圖／威視提供）

▲（左起）曹佑寧、項婕如、林襄，出席《祭弒》西門主題展揭幕。（圖／威視提供）

不過他自爆過去和隊友住飯店時，曾遇過電視自動打開的靈異經歷。當時他嚇得馬上把隊友搖起來，沒想到對方只說：「打開了你就關掉啊！」接著就倒頭回去睡，他最後也只能安慰自己是「隔壁訊號錯誤」，《祭弒》將於4月30日全台上映。

 

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祭弒曹佑寧項婕如

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