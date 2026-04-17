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鄭嘉睿赴台活動喊卡發聲道歉！　淚謝粉絲：成為我重新站起的動力

記者王靖淳／綜合報導

南韓職棒起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예）近日辭退啦啦隊身份，同時也發文坦言，自己遭受某球團外包體育行銷公司組長A某言語羞辱及精神壓迫，消息一出，引發台韓網友關注與聲援。值得一提的是，鄭嘉睿事後也透過韓裔華僑YouTuber「DenQ」的影片向外界道歉了！

▲▼鄭嘉睿。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

▲鄭嘉睿。（圖／翻攝自Instagram／ga0_0ye）

鄭嘉睿坦言，這段時間的心情非常沉重，之所以決定鼓起勇氣出來發聲，除了想讓大家知道她至今所遭受的不公平對待，最主要的初衷是希望能藉此改善環境，讓其他的啦啦隊員未來能在「稍微更好的環境中工作」，不希望有人再遇到與她類似的情況。

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鄭嘉睿感性地提到，這陣子收到來自台灣粉絲、啦啦隊夥伴，甚至是應援團長的支持與安慰。她表示，這些跨海而來的溫暖對她而言讓她流下很多眼淚，「真的很感謝，這些支持給我了很大的安慰，也成為我重新站起來的動力」，在讓原本幾乎崩潰的她感受到「原來有這麼多人站在我這一邊」，也讓她更有勇氣去面對後續。

然而，原定於4月18日來台參加活動的鄭嘉睿，也遺憾地宣布行程將會延期。她表示，經歷這些風波，現在的她心理狀態尚未平復，覺得自己「實在無法以明亮的樣子面對大家。」對於沒能如期履行與大家的約定，她再次向粉絲致上歉意，「我會努力恢復，以更明亮的樣子再次站在大家面前，謝謝大家。」

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鄭嘉睿啦啦隊

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