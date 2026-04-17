富邦奶昔曬報案單抓假帳號！　「半夜嚇到哭醒」揭造謠內幕

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員奶昔平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（17）日她在Threads發文曬出報案單，透露自己遭受嚴重的毀謗與名譽損害。

▲奶昔。（圖／翻攝自Instagram／milkshake_0622）

奶昔直言，在她應援生涯邁入第五年之際，這種造謠毀謗、妨害名譽，是她遇過最可怕的傷害。這次事件是有心人士利用匿名與假帳號，打著她的名義發布不實貼文，企圖誘騙那些想看八卦的人落入詐騙陷阱。奶昔強調，網路絕非不法之地，匿名更不該成為傷害他人的工具，為了捍衛清白，她已前往警局報案。

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談及作筆錄的過程，奶昔表示，要把那些內容一字一句唸出來，對她而言簡直是二次傷害。她直言當時感覺自己再次被羞辱，甚至在事發後的這幾天，半夜經常會嚇到哭醒。過去面對外貌攻擊或負面評論，她總認為自己能靠韌性撐過去，但這次對方不但捏造八卦傷害她的名譽，更可能導致無辜網友遭到詐騙，因此決定站出來反抗。

▲奶昔PO文喊話酸民。（圖／翻攝自Threads／milkshake_0622）

奶昔強調，這次決定站出來報警，不只是為了自己，她認為不能姑息這樣的人，必須讓躲在背後的加害者受到法律制裁，同時也希望透過自己的行動，呼籲大眾重視網路霸凌與態詐騙的嚴重性，「我不想要有別的女孩受害，這是女生最害怕遇到的傷害、羞辱，我不想要我身邊的女孩遇到這樣的事情。」