林襄初戰哭戲自豪「鼻涕超完美」　笑喊啦啦隊休息室：很香！沒蟑螂！

記者蕭采薇／台北報導

「啦啦隊女神」林襄在驚悚片《祭弒》裡驚喜客串演出，17日隨導演邱晧洲、主演曹佑寧、項婕如一起出席揭幕活動。私下非常怕鬼卻又愛看鬼片的她，接到邀約時感到十分興奮，並調皮賣關子透露：「我在裡面是漂亮的，但和我平常活潑開朗的樣子不太一樣，是漂亮、有氣質的。」她更加碼提示，這次在片中「沒有和『真人』對到戲」。

▲林襄在《祭弒》有不同以往的演出。（圖／威視提供）

初戰哭戲狂讚自己！笑認：鼻涕表現得比我好

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林襄笑認自己不是專業演員，拍攝過程中最深刻的就是一場哭戲。她坦言：「我本業是啦啦隊，平常都是展現快樂正能量，負面情緒會習慣性隱藏起來。」

為了順利掉淚，她會先在家裡看一些小動物的短片勾出想哭的感覺。對於首次挑戰哭戲的成果，林襄頗為滿意，甚至幽默笑說：「我通常鼻涕會比眼淚先流下來，但這次鼻涕非常完美，我覺得鼻涕表現得比我本人還要好！」

▲（左起）監製曾禎、曹佑寧、項婕如、林襄、導演邱晧洲，出席《祭弒》西門主題展揭幕。（圖／威視提供）

打臉「休息室有蟑螂」！心疼女孩吐容貌焦慮心聲



片中有一幕出現大量蟑螂的驚悚鏡頭，被問到平時怕不怕蟑螂？林襄霸氣表示完全不怕，甚至敢自己動手打。至於是否為啦啦隊裡的「打蟑螂擔當」？反應超快的她立刻護航大笑：「啦啦隊休息室非常乾淨、非常香！不會有蟑螂！」

▲（左起）曹佑寧、項婕如、林襄，出席《祭弒》西門主題展揭幕。（圖／威視提供）

此外，近期富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹，遭部分網友批評「又矮又胖」，讓丹丹走心發文嘆「誰不希望自己是大長腿」。對於相關話題，林襄也認為不需要去追求病態的身體標準，坦言自己小時候也曾有過容貌焦慮，但現在覺得「健康就好」。

曹佑寧同台竟「完全忘記她」！遭虧：不會亂看女生



有趣的是，林襄和曹佑寧其實曾經在《全明星運動會》中合作過，只是當時兩人分屬不同隊伍。沒想到曹佑寧似乎一時忘記了這件事，讓林襄忍不住在現場笑喊：「你忘記我了！」而名草有主的曹佑寧，當場也被媒體狂虧「這證明他不會亂看女生」。