吳淡如談TVBS裁員「連菁英都裁」　揭殘酷真相：舊模式沒辦法獲利

記者王靖淳／綜合報導

TVBS近期驚傳大規模組織調整，兩波裁員名單累計已達百人，資深主播成為首波受影響的對象。為此，藝人兼作家吳淡如今（17）日也在臉書發布長文，分享自己對此事的看法，「如果一個公司還在大大獲利，缺人都來不及。連菁英都裁，說明了一個事實：舊的模式沒有辦法獲利了。」

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）



談到TVBS有資深主播及員工離開解雇的消息，吳淡如坦言內心雖感震撼，同時也指出這正是時勢所趨。她分析，當一家曾大大獲利的企業連菁英都要裁撤，說明舊的模式沒有辦法獲利了，這正是典型的平台轉移現象。她將此比喻為傳統手機被智慧型手機取代的過程，強調這並非誰不夠努力，而是整個媒體遊戲規則已經移轉。

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對於從舊媒體跨足新媒體，吳淡如強調兩者的成功模式截然不同，絕對不要以為用舊瓶裝新酒就可以。她鼓勵大家在心態上要保持開放，不要將時代改變視為洪水猛獸，而是應該將應變的過程視為一場「有趣的遊戲」。她語重心長地提醒，唯有不把家門關起來，呼吸外界的新鮮空氣，才能讓自己變得更強大。