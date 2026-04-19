4月19日星座運勢／金牛與雙魚真誠交流 天蠍夫妻相濡以沫
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：化解重大矛盾
感情：親切善待他人
財運：增長潛力股票
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：射手
雙子座 ♊
工作：策劃成功策略
感情：吸引異性目光
財運：專利技術獲利
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：獅子
天秤座 ♎
工作：事業蓬勃發展
感情：營造歡樂氛圍
財運：得到藝術增值
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：持續尋求支援
感情：相互關愛照顧
財運：外匯交易獲利
幸運色：紫色
貴人：天秤
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：積極行善付出
感情：坦誠分享心聲
財運：品牌授權收益
幸運色：銀色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
處女座 ♍
工作：解決混亂情況
感情：積極追求表現
財運：綠色能源獲利
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：堅持不懈追求
感情：浪漫晚餐細品
財運：投資新興市場
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：看好投資機會
感情：夫妻相濡以沫
財運：價值房產投資
幸運色：橙色
貴人：金牛
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：追求創新變革
感情：真誠交心交流
財運：文化投資增值
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：把握良好機遇
感情：好感度大提升
財運：國際貿易獲利
幸運色：金色
貴人：雙魚
小人：處女
獅子座 ♌
工作：培育新進人才
感情：尊重他人意見
財運：意外遺產收入
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：拓展事業網絡
感情：改善友情人際
財運：獲得合作機會
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響