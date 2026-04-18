4月18日星座運勢／牡羊處女穿亮紅 魔羯選玫瑰色
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：增加企業價值
感情：平和穩定生活
財運：社交平台投資
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：提高市場競爭
感情：突然尋獲真愛
財運：找到潛力投資
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：擔當企業責任
感情：展現真情愛慕
財運：商品代言收益
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：金牛
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：開拓品質市場
感情：貼心贈送禮物
財運：投資房產成功
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：提高工作標準
感情：感受意外驚喜
財運：獲得社交費用
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：獅子
處女座 ♍
工作：贏得信任依賴
感情：輕鬆應對社交
財運：投資科技獲利
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：提高運營效率
感情：注重外表吸引
財運：意外技術授權
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：盡心全力以赴
感情：擺脫前嫌和解
財運：房產開發機會
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：強化組織體系
感情：感恩生活珍惜
財運：古董收藏回報
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：微笑面對挑戰
感情：謙虛有禮待人
財運：透過社群獲利
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：增加客戶忠誠
感情：保留心意表達
財運：日常生活投資
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：建立優良制度
感情：拓展無限可能
財運：媒體經營獲利
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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