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《訂閱男友》Jisoo三度主演戲劇女主角　與十多位一線男星大談戀愛

文／人物誌

Netflix韓國浪漫喜劇《訂閱男友》，由《大力女子姜南順》導演金政植執導，「BLACKPINK」Jisoo金智秀、《死期將至》徐仁國主演。劇集以時下流行的戀愛遊戲結合虛擬實境，打造一種能夠「訂閱理想戀人」的服務，用戶能夠選擇不同類型的完美男友，享受低成本、無負擔的戀愛體驗，然而在虛實邊界模糊之中，使用者的人生也將有悄然改變。

▲Netflix韓國浪漫喜劇《訂閱男友》。（圖／Netflix，下同）

金智秀三度主演戲劇女主角，合適角色試圖翻轉劇迷負評

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《訂閱男友》講述全心投入工作的網漫編輯徐未來（金智秀飾），經歷過悲傷愛情故事的她，不再奢望理想愛情的到來，直到因為工作緣故，毅然前往虛擬實境中接觸「虛擬男友」尋找靈感，不僅因此將作品逆襲衝上點閱冠軍，同時也深陷在虛擬情節所催生的多巴胺中，重新萌生了渴望愛與被愛的心。只是當享受到虛擬戀愛的幸福感之後，過往戀愛的遺憾又再席捲而來⋯⋯

繼《雪降花》、《新烏托邦》後，《訂閱男友》作為金智秀第三度出演戲劇女主角，針對職場女性辛勞態樣、陷入愛情而幾近癡狂的詮釋，相較前幾部作品，徐未來角色設定更貼近智秀，合適角色讓部分劇迷能感受到演技顯著進步。另外，劇集中將出現各式的理想男友，包含李洙赫、李宰煜、JayPark 朴宰範、崔始源、李相二等韓劇一線男星，其中人氣不輸男主角的徐康俊，更是樹立理想男友的新標竿。

與十多位理想男友大談戀愛，沒想到幸福就在不起眼的身邊

劇中，徐未來逐漸深陷於虛擬男友的情節，甚至因此產生戒斷症狀而重度課金，但也因為理想男友的「博愛」特質，發現自己只是上萬女友中的其中一人而漸失熱情。為了挽回會員，系統推出訂製專屬男友的服務，在一系列的問卷調查後，不料徐未來的專屬虛擬男友，竟與辦公室的死對頭朴慶南（徐仁國飾）別無二致，現實與虛擬逐漸重疊之際，未來才發現了隱藏在身邊的美好。

虛擬戀愛並非是新穎題材，《訂閱男友》透過多位理想情人，從霸道財閥公子到校園萬眾矚目的人氣學長，打造許多令人露出姨母笑的名場景，作為輕鬆無負擔的戀愛喜劇是實至名歸；直切主題的情節安排、徐仁國一人分飾二角的出色演出，加上支線劇情更是不輸主線，即便存在情節有些俗套的負面評價，仍不影響本劇為觀眾帶來有趣的觀劇體驗，攻佔網飛日、週榜的好表現，更凸顯劇迷愛嫌又愛看的特質。

雖說劇集基調輕鬆詼諧，但劇中徐未來透過虛擬男友，多年來的悔恨終於得到宣洩並能與自己和解，劇集不僅反映虛擬戀愛對現實的負面影響，也能夠呈現其好的一面，透過角色在短短十集中的成長，為劇集增添預料之外的深度，全劇上線即上架全集數，喜愛徐仁國與Jisoo的粉絲絕對不能錯過。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌Jisoo訂閱男友韓劇

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