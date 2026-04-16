白沙屯媽祖進香人數破紀錄　狄志為批浪費亂象：真的會保佑你嗎

記者蔡宜芳／綜合報導

白沙屯媽祖12日深夜起駕，開始為期8天7夜的進香之旅。今年進香人數飆破46萬創歷史新高，資深媒體人狄志為除了對於壯觀場面直呼震撼，卻也對於亂象感到心情複雜，感嘆信仰應是虔誠與自律，呼籲信眾要做有修養的香燈腳。

▲白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮。（圖／記者陳以昇攝）

狄志為預定在明（17）日加入進香隊伍，不過，他看到新聞報導的亂象，直言心情很複雜，「不是對信仰有疑問，而是對『人』有一點無奈。」他指出，有人拿了便當吃一口就丟，甚至整盒浪費，沿路垃圾堆積讓在地居民很困擾；更有甚者搶結緣品不說謝謝，或是插隊鑽轎腳，讓他不禁懷疑：「你亂丟垃圾、不守秩序，白沙屯媽祖，真的會保佑你嗎？」強調結緣品是「隨緣」而非貪心，不應糟蹋別人的心意。

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▲狄志為也將加入進香隊伍。（圖／翻攝自Facebook／狄志為）

狄志為認為，問題不在於人多，而在於個人當下的選擇，「『一樣米養百樣人』，一定會有人越界、有人亂來。但不代表你要跟著一起。」他相信大多數信眾仍是守秩序且有愛心的，那些默默提供物資、指引動線或主動撿垃圾的人，才是進香中最動人的風景，「信仰，不只是你走了幾公里，而是你在這條路上，怎麼對待別人、怎麼對待環境。」

面對這場年度宗教盛事，狄志為也喊話：「如果少數來蹭白沙屯媽祖的，也能夠多一點修養，一點道德，才能讓人敬佩……」直言信仰本該單純，不應讓少數人的失序蓋過原本的善意。

【狄志為社群全文】

白沙屯媽祖進香，今年真的很震撼。

報名人數突破46萬，創下歷史新高。看到新聞畫面，那種人山人海、人擠人的場面，真的會讓人感受到一種很強大的信仰力量。

看到這樣的場面，真的很讓人感動。然而人多就一定有亂象，這幾天的新聞報導，如果你也看到的話，一定也跟我一樣心情會很複雜，不是對信仰有疑問，而是對「人」有一點無奈。

新聞裡提到，有人拿了便當吃一口就丟掉，甚至整盒沒吃完就直接亂丟；沿路垃圾堆積，讓在地居民很困擾。

還有搶結緣品、不說謝謝，一次拿很多，最後用不完就丟掉。

甚至連鑽轎腳，都有人用搶的、用插隊的。

看到這些，我真的會懷疑，你亂丟垃圾、亂過馬路、不守秩序，白沙屯媽祖，真的會保佑你嗎？

信仰，本來應該是一件很單純、很虔誠的事情。結緣品是「隨緣」，不是「能拿多少就拿多少」；便當是別人的心意，不是讓你浪費的東西，而鑽轎腳是一種祈求，不是比誰擠得快。

我可以理解，46萬人同時在一個地方，一定會有混亂。但問題不是人多，而是你在那個當下，選擇怎麼做…..

你可以排隊，也可以插隊。

你可以只拿需要的，也可以貪心多拿。

你可以當一個有修養的香燈腳，也可以讓人翻白眼。

「一樣米養百樣人」，一定會有人越界、有人亂來。但不代表你要跟著一起。

我反而更相信，大多數的人，還是守秩序、有愛心、也很虔誠的，那些默默提供物資的人、幫忙指引動線的人、主動撿垃圾的人，這些其實才是這場進香最動人的地方。

只是很可惜，有時候少數的失序，會被放大，蓋過了原本的善意。

信仰，不只是你走了幾公里，而是你在這條路上，怎麼對待別人、怎麼對待環境。

如果每個人都多一點耐心、多一點自制、多一點替別人想，其實很多亂象，是可以避免的。

46萬人，很壯觀。但如果少數來蹭白沙屯媽祖的，也能夠多一點修養，一點道德，才能讓人敬佩……

白沙屯媽祖，週五我也要來了，等等我唷