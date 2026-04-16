金城武、張凌赫誰帥？網翻男神舊照：帥到連男生都倒抽一口氣

▲網友拿張凌赫（右）、金城武（左）做比較掀起熱議。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

這兩天Threads上的流量密碼完全被「金城武」三個字給包了！起因是有網友發了一張新生代陸劇男神張凌赫與全盛時期金城武的對比照，發問兩人是否能「平起平坐」？沒想到這把火直接燒遍社群！這種「跨時空審美大戰」不意外地引發兩派激辯，但最讓人驚訝的是，那些平時挑剔的脆友們這次難得口徑一致，紛紛跳出來捍衛那位已經隱居神壇許久的真男神。

翻開網友評論，金城武早已不只是一個名字，而是「帥的最高級形容詞」！有資深脆友分享35年前在夜店偶遇本人的經歷，描述他即便坐在角落，那種不經意流露的謙遜與英氣，依舊能讓空氣瞬間凝固，這就是所謂的「大帥哥級別」！相較於現代明星過度依賴造型師，還有網友翻出他在《草地狀元》時期甚至更早的考古照，那種即便在陽春造型下依舊突出的精緻度，讓不少人直呼這才是國家字典級別的長相，完全是現代「建模臉」無法企及的高度。

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▲金城武被拿來與張凌赫做比較，粉絲狂曬他帥照反駁。（圖／翻攝自小紅書）

即便將競爭對手擴大到全球範圍，網友也只願意讓木村拓哉或尊龍這種等級的傳說與他並列！這種跨越世紀的無法超越感，源於金城武帶有憂鬱氣質、又同時具備亞洲與西方神韻的獨特神情，不少人直言，張凌赫雖然帥得合乎當代標準，但金城武卻是那種「連男生都會倒抽一口氣」的神人。當我們在討論顏值天花板時，談論的不只是五官比例，更多的是一種無法被複製、且自帶電影敘事感的渲染力，這種質地在當今演藝圈幾乎已經絕跡。

▲網友認為，金城武是那種「連男生都會倒抽一口氣」的神人。（圖／翻攝自小紅書）

說到底，這場熱議背後其實是大家對「複製貼上美學」的反撲？現在的娛樂圈不缺帥哥，缺的是像金城武那樣，即便神隱多年，只要一張舊照流出就能讓社群癱瘓的魅力！金城武的臉是有故事、有溫度的，這也解釋了為什麼當有人試圖將張凌赫與他匹敵時，大多數網友的反應並非否定後輩，而是想守護那段「帥到不科學」的純真年代~這場熱議再次證明了，有些傳奇真的只能被仰望，在真男神面前，任何流量標籤都顯得有些蒼白無力。

▲金城武帶有憂鬱氣質。（圖／翻攝自小紅書）

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