馮提莫直播大方認整形　揭進廠維修原因：把自己當試驗品

記者王靖淳／綜合報導

「大陸第一網紅」馮提莫在2023年7月坦承罹患甲狀腺癌末期，手術成功後，於同年8月逐步復出，2024年又一度復發。她近日在直播中坦承自己整形，大方回答網友們的提問。

▲馮提莫。（圖／翻攝自微博）

馮提莫在直播中分享，自己確實為了改善臉部瑕疵而進廠維修，特別是針對眼周的淚溝與黑眼圈問題進行了微調。她直言：「臉上biu了嗎？biu了的biu了的。」並透露因為過去眼下區域顯得凹陷，不但看起來沒精神，還會伴隨嚴重的黑眼圈與淚溝，整體氣色大受影響。為了讓自己看起來更有朝氣，她選擇將該處打膨起來。

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談到整形成果，馮提莫以過來人身分叮嚀粉絲，表示這一切真的要看運氣。她語重心長地勸誡大家，整形時務必謹慎選擇，因為並非每次的手術，都能達到預期中那樣完美的效果。不過，對於目前的狀態，她認為在完妝後整體的感覺還算滿意。

最讓馮提莫感到無奈的，莫過於那雙雙眼皮。她透露，第一次動手術時是選埋線，後來改切開式時卻因溝通不良，醫師直接按照自己的意願施作，導致她術後看到成果忍不住驚呼：「怎麼這麼醜！」為了修正這對眼皮，馮提莫坦言，後來又陸續改了幾次，感嘆當時就像是把自己當成一個試驗品。